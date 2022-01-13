Soğukta üşüyen kediyi hırkasıyla ısıtmaya çalıştı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde durakta okul servisini bekleyen bir öğrenci, üşüyen kediyi hırkasıyla ısıtmaya çalıştı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir ortaokul öğrencisi durakta okul servisini beklediği sırada, üşüyen bir kediyi fark etti. Hava soğuk olmasına rağmen üzerindeki hırkayı çıkararak üşüyen kedinin üzerine örttü. Kediyi ısıtmaya çalışan küçük çocuğun bu örnek davranışı öğrencilerini bekleyen velileri duygulandırırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.