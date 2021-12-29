banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma hakkı uzatıldı
Gram altında kritik seviye 697 TL
Gram altında kritik seviye 697 TL
PFDK cezaları açıkladı
PFDK cezaları açıkladı
Küresel piyasalarda neler oluyor?
Küresel piyasalarda neler oluyor?

Soğukta okula sığınan kediye öğrenciler sahip çıktı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki bir okulda çocuklarla birlikte sınıfa giren kedi, öğrencilerin maskotu oldu. Geçtiğimiz hafta yaşanan soğuk havada çocukların şefkatli ellerine sığınan kedi, çocuklarla derse girip teneffüse çıkıyor, yoklamaya katılıyor, neredeyse bir dakika bile öğrencilerden ayrı kalmıyor.

Haberde İnsan 29.12.2021, 13:33
Soğukta okula sığınan kediye öğrenciler sahip çıktı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki bir okulda çocuklarla birlikte sınıfa giren kedi, öğrencilerin maskotu oldu. Geçtiğimiz hafta yaşanan soğuk havada çocukların şefkatli ellerine sığınan kedi, çocuklarla derse girip teneffüse çıkıyor, yoklamaya katılıyor, neredeyse bir dakika bile öğrencilerden ayrı kalmıyor.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Kabaca İlkokulu’nda soğuk havada yürekleri ısıtan bir olay gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta gece eksi 7 dereceye kadar düşen soğuk havada üşüyen kedi, çareyi okula sığınmakta buldu. Kabaca İlköğretim Okulu öğrencilerinden 9 yaşındaki Hatice Taşkır, üşüyen kediyi sınıfa aldı. Öğretmenleri başta olmak üzere öğrenciler, büyük bir ilgi ve şefkatle yaklaştıkları kediye “Tekir’’ ismini vererek aralarına kabul ettiler.

Sultanhisar Kabaca İlköğretim Okulu’nun ilgi odağı haline gelen Tekir’i, bir bebek gibi besleyen ve yanlarından ayırmayan çocuklara öğretmenleri de destek oldu. Okulda eğitim gören çocuklara hemen alışan Tekir, yanlarından hiç ayrılmıyor. Öğrencilerle beraber derse giriyor, oyun oynuyor, uykusu geldiğinde sıcacık sobanın dibinde uyuyor.

Tekir’i her okul çıkışı evine götüren ve her sabah derse getiren 4-A sınıfı öğrencisi Hatice Taşkır, kedilerinin sobanın yanında ve sıra üzerinde uyuduğunu, ders boyunca da sınıftan dışarı çıkmadığı gibi teneffüslerde de kendileri ile dışarıda gezdiğini ifade ederek arkadaşları ile birlikte onu çok sevdiklerini söyledi.

"Artık o da öğrenci oldu"

İlginç olayı anlatan Kabaca İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Hatice Taşkır, “Soğuk bir günde sıradayken kedi benim yanıma geldi, beni çok sevdi. Artık o da öğrenci oldu, benimle okula gidip geliyor. Tekir’in gelmesi çok güzel oldu, biz onu çok seviyoruz. Öğretmenim, Hayat Bilgisi dersinde hayvan sevgisi konusunu anlatmıştı, Tekir de tam üzerine geldi. Hep birlikte biz onun adını Tekir koyduk. Çoğu zaman sobanın yanında uyuyor, karnını doyuruyoruz. Bizim yanımızdan hiç ayrılmıyor. Hayvanlar bizim en büyük dostumuz. Onları sevelim, koruyalım” dedi.

Öğrencilerden Kaan Kam ise, “Tekir kedimiz, Hatice arkadaşımızın yanına oturuyor ve Hatice arkadaşımızı çok seviyor. Ara sıra sobanın yanında uyuyor ve derslere bizimle birlikte katılıyor. Hiç yaramazlık yapmıyor. Biz Tekir’i çok seviyoruz, Tekir de bizi çok seviyor” dedi.

Öğrencilerden Amine Yılmaz da, “Hayvanlar en büyük dostumuz, onları çok seviyoruz. Soğuk yerlerde hayvanlarımız üşüyor. Onlara bir kap su ve bir kap yemek vermemiz lazım” diye konuştu.

“Yaparak, yaşatarak hayvan sevgisini vermeye çalışıyoruz”

Öğrencilerin hayvan sevgisini büyük bir mutlulukla karşılayan öğretmenleri Ahmet Tokkaya da, “Hayvan sevgisi, bir çocuğun okulda kazanabileceği davranışlardan birisi. Günümüzde bazı kötü örnekler görüyoruz. Biz bu ön yargıyı kırmak için, hayvanlara gereği kadar güzel davranabilmek için okulda yaparak, yaşatarak hayvan sevgisi vermeye çalışıyoruz. Bu konuda da geçen gün yaşadığımız bir olay bizi daha da isteklendirdi. Hatice öğrencimizle beraber soğuk bir günde okulumuza gelen bir kedimiz hepimizin bir arkadaşı oldu, sınıfımızın bir üyesi oldu. Bizle beraber ders işliyor, okulda besliyoruz. Çocuklar çok hoşlandılar, çok seviyorlar. Yaparak, yaşayarak hayvan sevgisi nasıl kazandırılır, bunu gösteriyoruz çocuklarımıza. Güzel de bir örnek teşkil etti. Onlar bizim dilsiz dostlarımız, onlarla hayat daha güzel. Hayvanlar bizim bir arkadaşımız, dostumuz. Çocuklar da bunu kavradığı takdirde dünya daha güzel olacak" dedi.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8