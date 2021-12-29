Soğukta okula sığınan kediye öğrenciler sahip çıktı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki bir okulda çocuklarla birlikte sınıfa giren kedi, öğrencilerin maskotu oldu. Geçtiğimiz hafta yaşanan soğuk havada çocukların şefkatli ellerine sığınan kedi, çocuklarla derse girip teneffüse çıkıyor, yoklamaya katılıyor, neredeyse bir dakika bile öğrencilerden ayrı kalmıyor.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Kabaca İlkokulu’nda soğuk havada yürekleri ısıtan bir olay gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta gece eksi 7 dereceye kadar düşen soğuk havada üşüyen kedi, çareyi okula sığınmakta buldu. Kabaca İlköğretim Okulu öğrencilerinden 9 yaşındaki Hatice Taşkır, üşüyen kediyi sınıfa aldı. Öğretmenleri başta olmak üzere öğrenciler, büyük bir ilgi ve şefkatle yaklaştıkları kediye “Tekir’’ ismini vererek aralarına kabul ettiler.

Sultanhisar Kabaca İlköğretim Okulu’nun ilgi odağı haline gelen Tekir’i, bir bebek gibi besleyen ve yanlarından ayırmayan çocuklara öğretmenleri de destek oldu. Okulda eğitim gören çocuklara hemen alışan Tekir, yanlarından hiç ayrılmıyor. Öğrencilerle beraber derse giriyor, oyun oynuyor, uykusu geldiğinde sıcacık sobanın dibinde uyuyor.

Tekir’i her okul çıkışı evine götüren ve her sabah derse getiren 4-A sınıfı öğrencisi Hatice Taşkır, kedilerinin sobanın yanında ve sıra üzerinde uyuduğunu, ders boyunca da sınıftan dışarı çıkmadığı gibi teneffüslerde de kendileri ile dışarıda gezdiğini ifade ederek arkadaşları ile birlikte onu çok sevdiklerini söyledi.

"Artık o da öğrenci oldu"

İlginç olayı anlatan Kabaca İlkokulu 4-A sınıfı öğrencisi Hatice Taşkır, “Soğuk bir günde sıradayken kedi benim yanıma geldi, beni çok sevdi. Artık o da öğrenci oldu, benimle okula gidip geliyor. Tekir’in gelmesi çok güzel oldu, biz onu çok seviyoruz. Öğretmenim, Hayat Bilgisi dersinde hayvan sevgisi konusunu anlatmıştı, Tekir de tam üzerine geldi. Hep birlikte biz onun adını Tekir koyduk. Çoğu zaman sobanın yanında uyuyor, karnını doyuruyoruz. Bizim yanımızdan hiç ayrılmıyor. Hayvanlar bizim en büyük dostumuz. Onları sevelim, koruyalım” dedi.

Öğrencilerden Kaan Kam ise, “Tekir kedimiz, Hatice arkadaşımızın yanına oturuyor ve Hatice arkadaşımızı çok seviyor. Ara sıra sobanın yanında uyuyor ve derslere bizimle birlikte katılıyor. Hiç yaramazlık yapmıyor. Biz Tekir’i çok seviyoruz, Tekir de bizi çok seviyor” dedi.

Öğrencilerden Amine Yılmaz da, “Hayvanlar en büyük dostumuz, onları çok seviyoruz. Soğuk yerlerde hayvanlarımız üşüyor. Onlara bir kap su ve bir kap yemek vermemiz lazım” diye konuştu.

“Yaparak, yaşatarak hayvan sevgisini vermeye çalışıyoruz”

Öğrencilerin hayvan sevgisini büyük bir mutlulukla karşılayan öğretmenleri Ahmet Tokkaya da, “Hayvan sevgisi, bir çocuğun okulda kazanabileceği davranışlardan birisi. Günümüzde bazı kötü örnekler görüyoruz. Biz bu ön yargıyı kırmak için, hayvanlara gereği kadar güzel davranabilmek için okulda yaparak, yaşatarak hayvan sevgisi vermeye çalışıyoruz. Bu konuda da geçen gün yaşadığımız bir olay bizi daha da isteklendirdi. Hatice öğrencimizle beraber soğuk bir günde okulumuza gelen bir kedimiz hepimizin bir arkadaşı oldu, sınıfımızın bir üyesi oldu. Bizle beraber ders işliyor, okulda besliyoruz. Çocuklar çok hoşlandılar, çok seviyorlar. Yaparak, yaşayarak hayvan sevgisi nasıl kazandırılır, bunu gösteriyoruz çocuklarımıza. Güzel de bir örnek teşkil etti. Onlar bizim dilsiz dostlarımız, onlarla hayat daha güzel. Hayvanlar bizim bir arkadaşımız, dostumuz. Çocuklar da bunu kavradığı takdirde dünya daha güzel olacak" dedi.