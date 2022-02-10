Soğuk kış günlerinde kuryelerin en büyük yardımcısı ekipmanları

Hizmet sektörünün en önemli iş kollarında çalışan motorlu kuryelerin kış aylarında çalışma şartları zorlaşırken kaza riski de buna bağlı olarak artıyor. Kuryeler, artan riskle beraber gelen ciddi yaralanmaları bir dizi önlem ile düşürmeye çalışıyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte iki teker üzerinde işlerini devam ettiren motorlu kuryelerin çalışma şartları yaz mevsimine göre daha da zor. Nitekim motorla teslimat yapan kuryeler olumsuz hava koşullarından direkt olarak etkileniyor. Kayganlaşan zeminde motosikletlerini kontrol etmekte zorlanan motorlu sürücülerin trafikte kaza yapma ihtimalini de böylece artırıyor. Yapılan kazalarda oldukça ciddi yaralanan sürücülerin bu hasarları en aza indirmelerinin yolu için kask ve mont gibi ekipmanları kullanmaları önem arz ediyor. Son zamanlarda yoğun kar yağışından dolayı araç sürücülerinin dahi trafiğe çıkmaya çekindiği kış günlerinde kuryeler motosiklet üzerinde mesai yapıyor. Zor çalışma şartlarından dolayı teslimat süresi uzayan kuryeler insanlardan anlayış bekliyor.

“Montumuz, kaskımız bunlar bizim en büyük koruyucumuz”

Eskişehir Jet Kurye Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Onur Kocaoğlu, çetin geçen kış şartları ile alakalı konuştu. Meslektaşlarını bir dizi önlem alması yönünde uyaran Kocaoğlu, kask ve mont gibi ekipmanların muhtemel kazalarda yaralanma riskini önemli bir biçimde düşürdüğüne değindi. Konuyla alakalı konuşan başkan Onur Kocaoğlu, "Kuryenin en çok sıkıntı yaşadığı durumlar tabi ki olumsuz hava koşulları, ıslak zemin, yağış bunlar kurye için büyük problem. Bunlarla daha iyi başa çıkabilmek için tabi ki ekipmanın önemi çok büyük. Montumuz, kaskımız bunlar bizim en büyük koruyucu ekipmanımız. Bu ekipmanları motorcu arkadaşların kullanmasını tavsiye ediyorum. Bu ekipmanlar özellikle olumsuz koşullarda yaşanan kazalar ve düşmelerde bu ekipmanlar hasarı en aza indirecektir. Ekipmansız kaza geçirdiğinizde yaralanma ihtimaliniz yüzde 80-90 iken ekipmanla yapılan kazalarda geçirilen kazalar bu yaralanma ihtimalini yüzde 20’lere kadar düşürebilir" diye konuştu.

“Biraz anlayış bekliyoruz”

Kayganlaşan zeminden dolayı motor sürücülerinin daha temkinli ilerlediğini ifade eden Onur Kocaoğlu, bunun siparişin teslimat süresini uzattığını belirtti. Özellikle kış aylarında uzayan teslimat süresi için anlayış beklediklerini söyleyen Kocaoğlu, "Ortalama bir siparişin teslimat türesi 45 dakikadır. Ürünlerin hazırlanışı, trafik durumu, olumsuz hava şartları bunlar bu süreyi etkiliyor. Haliyle bizim kurye arkadaşlarımız daha temkinli gidiyor. Durmak ve hızlanmak kış aylarında daha sıkıntılı olduğu için gecikmeler yaşanabiliyor. Çoğunluklu müşteriler bu yağışlı havalar dâhil siparişlerinin hızlı gelmesini isterler, hatta bazıları bu 45 dakikanın bile altında isterler. Genellikle ‘Yarım saat oldu neredesiniz?’ sorusu ile çok karşılaşırlar. Kuryelerin dikkat etmesi gereken unsur tabii ki kendi canları. Müşterilerden biraz anlayış bekliyoruz çünkü biz de can taşıyoruz doğal olarak herkeste ekmeğinin peşinde. Ayrıca araç sürücülerinden motorlu sürücülere karşı biraz daha dikkatli ve duyarlı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.