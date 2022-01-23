Soğuk havaya aldırış etmediler, kar üstünde yarı çıplak güreştiler

Kırıkkale’de gece yarısı sokağa çıkan 3 kafadar, soğuk havaya aldırış etmeden kar üstünde yarı çıplak güreşti.

Kırıkkale’de kar yağışının ardından şehrin birçok yeri beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu yerlerde vatandaşlar sokağa çıkarak karın keyfini çıkarttı. Kartopu oynamak ve kar manzarasına karşı fotoğraf çekinmek isteyenler büyükşehir parkına akın etti. Gece yarısı sokağa çıkan 3 kafadar ise soğuk havaya aldırış etmeden kar üstünde yarı çıplak güreşti.

Amatör olarak güreştiklerini ifade eden Doğan Akyüz, "Bu işi amatör yapsak olsak da bir o kadar da hevesliyim. Şu zaman da en güzel yapılacak spor dalı güreş diyorum. Çoğu sporun çoğu işin mevsimi olmadığı için bence güreşin de mevsimi yoktur. Spor her dalda güzeldir. Karda güreşirken insan üşüdüğünü hissetmiyor. Daha çok yatıkça yapasın geliyor. İnşallah devamını getireceğim" dedi.

Yusuf Can Karakaya, "Yusuf amcam ve Doğan kardeşimle beraber bir kar eğlencesi yapalım dedik. Onlar benden daha profesyoneller. Beraber güzelce bir eğlence yaptık. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

Kartopu oynamak sokağa çıkan Metehan Cilasun, "Gerçekten özlediğimiz bir güne geldik. Kışı hep böyle bekliyorduk biz. Bu saatte herkes dışarı çıktı beraber kar oynuyoruz. Mutluyuz yani" ifadesini kullandı