Soğuk havalarda tatlı çeşitlerini muhafaza etmenin püf noktaları

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte ikram tabaklarının vazgeçilmezi tatlılar, soğuk havalarda daha fazla tercih ediliyor. Uzmanlar, şerbetli tatlı çeşitlerinin nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini anlattı.

Diyarbakır’da 32 yılı aşkındır tatlı sektöründe öncü isimlerden olan Hacı Baba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, soğuk havalarda tatlı çeşidine göre muhafaza şeklinin değiştiğini belirterek, önemli uyarılarda bulundu. Kış mevsiminin yaklaşmasıyla ve gecelerin uzamasıyla birlikte özellikle yemeklerden sonra tatlı ihtiyacının giderilmesinin ardından arta kalan tatlıların nasıl muhafaza edilmesi gerektiğine değinen Elaldı, şerbetli ürünlerin kış aylarında dolapta saklanmaması gerektiğine vurgu yaptı. Elaldı, “Tatlı çeşitleri dolapta şekerleme yaptığı için ılık ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor. Tatlı kuruma yapar soğuk ortamda. Oda sıcaklığında bir haftaya kadar kalsa da hiçbir şey olmaz. Sadece soğuk baklavamız dolapta muhafaza edilir. Diğer şerbetli ürünlerimiz dolapta muhafaza edilmez” dedi.

Soğuk baklavanın süt ile yapılmasından dolayı şerbetli ürünlerden biraz daha nazik bir tatlı çeşidi olup, dolapta muhafaza edilmesi gerektiğini söyleyen Elaldı, “Mesela şerbetli ürünlerde oda sıcaklığında 6-7 güne kadar hiçbir şey olmayan ürün, soğuk baklava da gününde dolapta olmazsa bozulan bir ürünümüz. Adı üstünde, soğuk baklava. Sürekli soğukta muhafaza edilmesi gereken bir ürünümüz. Dışarıda 30-60 dakika kadar kalsa da bir şey olmaz. Ama daha fazla kalırsa bozulur” diye konuştu.

Yaş pastanın da soğuk baklava gibi dolapta muhafaza edilmesi gerektiğinin altını çizen Elaldı, şunları söyledi:

“Yaş pasta soğuk baklavadan daha kibar bir ürünümüz. Yaş pastanın dışarıda hiç kalmaması gerekiyor. Kış aylarında az da olsa bir şey demeyebiliriz. Ama ılık ortamlarda bile dışarıda kalmaması gereken nazik bir ürün. Yaş pasta bir saat bile dışarıda kalırsa bozulan bir ürün.”