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Soğuk havalarda doğal şifa deposu ’Kelle paça’ çorbası

Konya’da hava sıcaklıklarının soğuk seyrettiği şu günlerde hastalıklara karşı dirençli olmak isteyenler, çözümü doğal şifa deposu olarak gösterilen kelle paça çorbasında arıyor.

Haberde İnsan 01.02.2022, 10:19
Soğuk havalarda doğal şifa deposu ’Kelle paça’ çorbası

Konya’da hava sıcaklıklarının soğuk seyrettiği şu günlerde hastalıklara karşı dirençli olmak isteyenler, çözümü doğal şifa deposu olarak gösterilen kelle paça çorbasında arıyor.

Hava sıcaklıklarının zaman zaman eksi 15’lere kadar düştüğü Konya’da enfeksiyonlar da artmaya başladı. Hastalıklara karşı dirençli olmak isteyen vatandaşlar ise çözümü doğal yollarda arıyor. Doğal yolların başında ise özenle hazırlanan çorbalar da geliyor. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden birisi olan kelle paça çorbası, içenin hem içini ısıtıyor hem de birçok hastalığa karşı direnç sağlıyor. Lezzetiyle de bilinen kelle paça çorbası, şifa deposu olarak gösteriliyor. Özenle hazırlanan kelle paça çorbası, antibiyotik görevini ve kemik iliklerine fayda konusunda büyük rol de üstleniyor. Kelle paça çorbasının içerdiği mineral ve vitaminlerle bağışıklık sistemini de güçlendirdiği biliniyor.

Konya’da babasının mesleği olan ve 55 yıldır lokanta işleten her gün müşterileri için kelle paça çorbası hazırlayan Mehmet Avcı, “Bizim buraya herkes gelir kelle paça içmeye. Paça çorbasının çok faydası olduğu için millet geliyor. Gençler dahi gelip çorbadan içiyor. Memnunuz çok şükür. Biz sabah 5’te geliriz 15.00 gibi de kapatırız. Biz esnaf çorbacısıyız. Biz bu şekilde devam ediyoruz. Bizim buraya gelen herkes çorbayı severek tüketiyor. Geliyorlar içiyorlar ve memnun oluyorlar, sonra bir daha gelerek bir daha memnun oluyorlar. Herkes sağ olsun birbirine söylüyor biz burada bu şekilde işi tuttuk” dedi.

Kelle paçanın faydalarının çok fazla oluğunu anlatan Mehmet Avcı şöyle devam etti: “Kolajeni fazla bu çorbanın. Bizdeki biraz daha farklı çünkü biz dana paçadan yaparız. Kırık çıkığa çok iyi gelir. Hastalıklara iyi gelir. Burada içenlerin yanı sıra millet paket olarak da götürüyor. Kış aylarında en fazla tüketilen ve en faydası olan çorbalar ise işkembe, kelle paça, arab aşı ve tandır çorbamız var. Bizim bütün çorbalarımızın tadı güzel ama bu çorbalar kış aylarında vatandaşların en çok tercih ettiği çorbalar. İçine kattığımız kuru bakliyat ve baharatları vücuda ısıtıyor diyebiliriz.”

Evinde çorba yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Mehmet Avcı, “Kelle paça ve işkembe yapacaksa bu ürünleri önceden güzel bir şekilde, titizlikle yıkaması gerekiyor. Daha sonra dinlendirmeleri gerekiyor ve kanını alması lazım yani kanın tamamen süzülmesi gerekiyor ki koku olmasın diye. Kesinlikle temiz olması gerekiyor” diye konuştu.

Kelle paça çorbası içmeye gelen İsmail Boz, “Ustamızın buraya sürekli geliyoruz. Çok güzel çorbaları var. Kelle paçayı da sürekli içiyoruz. Vitaminlerinden dolayı ve bağışıklık sistemine verdiği faydalardan dolayı sürekli kelle paçaya geliyoruz. Faydaları tabii ki çok fazla. Bağışıklık sistemi, diz eklem ağrıları gibi bir çok faydası olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Günlük çorba içmeye geldiğini anlatan Sedir Arısu, “Grip ve bağışıklık sistemine de kesinlikle iyi geliyor. Ben sürekli geliyorum, severim de içerim sürekli. Burası eski usul yaptığı için tercihim burası oluyor. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Ben bir de omuzdan ameliyat olmuştum. Kemik kırıklarına falan iyi geldiği için içiyorum sürekli. Özellikle paça çorbası kemik kırıklarına iyi gelir. Yani spor hocaları falan tavsiye eder bunu. O yüzden severek içiyoruz” dedi.

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