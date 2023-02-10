Soğuk hava ekipleri durdurmadı

7.6 şiddetindeki depremin merkezi olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ekipler, -10 derece soğuktaki arama çalışmaları sürüyor.

Geçtiğimiz pazartesi günü meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Elbistan ilçesinde ekiplerin çalışmaları sürüyor. İlçe merkezindeki enkazlarda arama çalışmalarına sürdüren ekipler, akşam saatleri ile beraber hava derecesinin eksilere düştüğü ilçede çalışmalarına devam ediyor.

Arama çalışmaları sırasında sokak hayvanları ile karşılaşan ekipler hayvanları beslemeyi de ihmal etmiyor.

(AG-Y)