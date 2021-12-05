Soğuk araçları dondurdu

Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan soğuk hava çok sayıda aracın donmasına neden oldu.

Dün gece Aşkale’de termometreler eksi 20’yi gösterirken, gece yaşanan soğuğun etkisiyle gündüz birçok araç çalışmadı. Araç sahipleri birbirlerine yardımcı olurken, yetersiz kalan otomobiller çekiciler yüklenerek tamirhanelere götürüldü.