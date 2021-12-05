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Cuma günü Kasımpaşa - Beşiktaş ve dün Trabzonspor - Adana Demirspor maçlarının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) olan Atilla Karaoğlan, bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Çaykur Rizespor müsabakasında da yine VAR koltuğuna oturacak.
Soğuk araçları dondurdu
Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan soğuk hava çok sayıda aracın donmasına neden oldu.
Haberde İnsan 05.12.2021, 10:35
Erzurum’un Aşkale ilçesinde etkili olan soğuk hava çok sayıda aracın donmasına neden oldu.
Dün gece Aşkale’de termometreler eksi 20’yi gösterirken, gece yaşanan soğuğun etkisiyle gündüz birçok araç çalışmadı. Araç sahipleri birbirlerine yardımcı olurken, yetersiz kalan otomobiller çekiciler yüklenerek tamirhanelere götürüldü.