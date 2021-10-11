Sobasını kuramayan yaşlı çiftin yardımına jandarma koştu

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde yaşlı bir çiftin kendi imkânlarıyla sobasını kuramadığını öğrenen jandarma ekipleri, çiftin evine giderek soba kurdu.

Günyüzü ilçesine bağlı Gecek Mahallesi’nde görevli jandarma ekipleri, devriye faaliyeti esnasında 87 yaşındaki Mustafa Güneş ve 75 yaşındaki eşi Gülgün Güneş’e rastladı. Güneş çiftiyle sohbet eden ekipler, yaşlı çiftin ihtiyaçlarını karşılayamadığını ve havaların soğumasıyla evlerini ısıtmak için sobasını kuramadığını öğrendi. Bunun üzerine ekipler yaşlı çifte yardım ederek, evin sobasını kurdu. Yaşlı çift, jandarmaya gösterdiği örnek davranıştan dolayı teşekkür ederek ekipleri evden duayla uğurladı.