Sobacılık mesleği son demlerini yaşıyor

Bingöl’de yaklaşık 35 yıldır sobacılık mesleği ile uğraşan Süleyman Celayir, sevdiği mesleğin doğal gaza yenik düştüğünü belirterek, 5 personel çalıştırdığı imalathaneyi kapatmak zorunda kaldığını ve hazır soba getirip satışını yaptığını söyledi.

Sobacılık mesleğini yaklaşık 35 yıldır sürdüren Süleyman Celayir, zamanında 5 personel çalıştırdığı imalathane kısmını kapattı. Artık sadece dışardan getirttiği sobalarının satışını yapan Celayir, mesleğin doğal gaz ve teknolojiye yenik düştüğünü aktardı. 1990’lı yıllarda işçileri ile gece gündüz çalışmasına rağmen soba yetiştiremediğini belirten Celayir, işlerin azalması ile birlikte önce imalathaneyi kapatmak zorunda kaldı, ardından da işçileri çıkartarak tek başına iş yerine bakmaya başladı. Celayir, “1991 yılından bu yana kendi dükkanımı işletiyorum. 40 yılı aşkındır bu işi yapıyorum. Daha önceden çok iş vardı, bin taneye yakın banyo kazanı yapıp satıyorduk 1991 yıllarında. Şimdi senede 50 tane banyo kazanı satamıyoruz. Un ambarı yapıyorduk, Hani ve Lice’ye veriyorduk. 5 tane işçi çalıştırıyordum yine yetişemiyorduk, gecelere kadar çalışıyorduk. İmalatı bıraktık hazır getiriyoruz ama fazla bir satışımız yok. Eskiden Samsun sobası dediğimiz sobaları bin tane satıyorduk şimdi 200 tane getiriyoruz, kuzineli sobalar ise günde 50 tane satıyorduk ama şimdi yılda 50-60 tane satabiliyoruz. İşler düştü, köydeki vatandaşlardan olmasa bu işi artık bitirmemiz lazım. İşler düştü artık imalatı yapamıyoruz. Doğal gaz çıktıktan sonra bütün işler durdu. Bir tek köylerde yaşayanlara iş yapıyoruz o da ancak bu kadar oluyor” dedi.

“Bu yıl 5-10 tane soba sattım”

Soba ustası Celayir, bu yıl getirdiği sobaların olduğu gibi durduğunu belirterek “Bu sene hiç soba satamadık, getirdiğim gibi duruyor hepsi. İnce olan ucuz sobalardan vardı onları sattık. Diğer sobalar gitmiyor. Şu ana kadar 5-10 tane soba sattım” diye konuştu.