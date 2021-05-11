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SMA hastası genç kıza polis ekiplerinden doğum günü sürprizi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde SMA hastası Elif’e polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı. Polis ekiplerini ellerinde pastalarıyla evinin kapısında gören Elif, büyük sevinç yaşadı.

Haberde İnsan 11.05.2021, 12:50
SMA hastası genç kıza polis ekiplerinden doğum günü sürprizi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde SMA hastası Elif’e polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı. Polis ekiplerini ellerinde pastalarıyla evinin kapısında gören Elif, büyük sevinç yaşadı.

4 Eylül Mahallesi Yaşardoğu Caddesi üzerindeki evlerinde ailesiyle birlikte yaşayan SMA hastası Elif Karayılan, 18 yaşına girdi. Tam kapanma tedbirleri kapsamında evinden dışarı çıkamayan Elif’e komşuları sürpriz yapmak istedi. Bu konuda polis ekiplerinden yardım talep etti. Elif Karayılan’ın doğum günü olduğunu öğrenen polisler, Elif’e sürpriz doğum günü kutlaması yaparak güzel ve anlamlı bir jest yaptılar. Doğum günü pastası alarak Elif’in kapısını çalan ekipler, genç kıza büyük mutluluk yaşattılar. Polis ekiplerini ellerinde pastalarıyla evlerinin kapısında görünce duygulanan Elif, çok büyük mutluluk yaşadı. Elif, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bu güzel sürprizleri için teşekkür ederek kendisini çok mutlu ettiklerini söyledi.
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