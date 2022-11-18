Siyam ikizleri umre yolcusu

Kahramanmaraş’ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler, umre ibadeti için kutsal topraklara uğurlandı.

Kahramanmaraş İl Müftülüğü kütüphanesinde görev yapan siyam ikizleri ve umre adayı çok sayıda vatandaş için Kahramanmaraş Fuar Merkezi alanında uğurlama töreni düzenlendi.

İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen uğurlama etkinliğinde Kur’an-ı Kerim okunup dualar edildi.

İlk kez kutsal topraklara uğurlanan siyam ikizlerinin mutluluğu da gözlerinden okundu.

Umre ibadeti için yola çıktıklarını ve mutlu olduklarını söyleyen Ayşe ve Sema Tanrıkulu, “Çok mutluyuz elhamdülillah. Kalbimizde sevinç ve heyecan var. İnşallah oraya ulaşırız duygular paha biçilemez güzellikte selametle kalın” dedi.

Siyam ikizleri ve beraberindeki umre adayları daha sonra otobüslere alınarak kutsal topraklara uğurlandı.