Siverekli gazi bir aylık maaşını depremzedelere bağışladı

Kahramanmaraş’ta vatani görevini yaparken gazi olan Siverekli Mehmet Yeşil, bir aylık gazilik maaşını depremzedelere bağışladı.

Geçtiğimiz hafta merkez üstü Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında yurt genelinde yardım kampanyaları ile bağışlar devam ediyor. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşayan ve 2001 yılında Kahramanmaraş’ta vatani görevi yaptığı sırada gazi olan Mehmet Yeşil, bir aylık maaşını depremzedelere bağışladı.

Bankadan maaşını çekerek, deprem bölgelerinde yardım çalışması yapan Siverek İyilik Sensin Derneği Başkanı Mevlüt Bayraktar’a teslim eden Yeşil, bu zor günlerde bir aylık gazilik maaşını depremzedelere bağışlamak istediğini belirtti. Mehmet Yeşil, ”2001 yılında Kahramanmaraş’ta vatani görevimi yaptığım sırada gazi olmuştum. Geçen hafta meydana gelen deprem bizi derinden üzdü. Başta depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kalanlara başsağlığı diliyorum. Ben de bu ayki gazilik maaşımı depremzede kardeşlerime bağışlamak istedim. Milletçe kenetlenerek, bu zor süreçte Allah’ın izniyle çıkacağımıza inanıyorum” dedi

Depremin ilk gününden bu yana deprem bölgelerinde yardım çalışması yaptıklarını belirten İyilik Sensin Derneği Başkanı Mevlüt Bayraktar, ”Gerçekten millet olarak bu zor süreçte kenetlendiğimizi gördük. Siverek halkı ilk günden beri Adıyaman ve diğer deprem bölgelerinde mağdur olan insanları yalnız bırakmadı. Bugün de bir gazimizin bu ayki gazilik maaşını depremzedelere bağışlaması bizi çok duygulandırdı. Biz de gazimizin bu emanetini alarak, gerçek ihtiyaç sahibi ailelere inşallah ulaştıracağız” diye konuştu