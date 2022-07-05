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Sivas’taki mezarlıklarda bayram temizliği

Sivas Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyareti yapmaları için şehir merkezindeki mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.

Haberde İnsan 05.07.2022, 13:01 05.07.2022, 13:25
Sivas’taki mezarlıklarda bayram temizliği

Sivas Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde kabir ziyareti yapmaları için şehir merkezindeki mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.

Sivas Belediyesi yıl boyunca düzenli olarak yaptığı mezarlık bakım ve temizlik işlerini Kurban Bayramı öncesi yoğunlaştırdı.

Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından vatandaşların bayramda kabir ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi için bir dizi önlem alındı. Mezarlıklarda ot temizliği, ağaç budama, yürüyüş yollarının onarımı ve bakım çalışması hız kazandı.

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