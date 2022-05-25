Sivas’ta binlerce taraftar final maçı için İstanbul yolunda

Sivas’ta binlerce taraftar Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası için tarihi kent merkezinden kalkan otobüslerle İstanbul’a hareket etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ziraat Türkiye Kupası Final maçına gitmek isteyen bütün Sivassporlu taraftarlara müjde vererek 200 otobüslük destek vereceğini açıklamıştı. Söz verdiği gibi final maçından bir gün önce kent meydanından binlerce taraftarı taşıyacak otobüsleri getirten Başkan Bilgin, maça gitmek isteyen hiçbir taraftarı geride bırakmadı. Sivas kent meydanında bulunan tarihi Jandarma binasının önünde toplanan kalabalık taraftar grubu büyük coşku yaşayarak meşaleler eşliğinde tezahüratlar yaptı. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek da, taraftarların coşkusuna ortak olmak adına taraftarın arasına inerek hatıra fotoğrafı çekildi.

Öte yandan Sivasspor ve Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçını kuzusu ile birlikte izlemek isterken maça alınmayan Faruk Işık isimli vatandaş bu kez Zeytin isimli Alman Kurdu cinsi yavru köpeğiyle final maçının yolunu tuttu. Işık, daha önce kuzusuyla maça alınmadığını belirterek, “Alman kurdumuz var adı zeytin, bu kez onunla gidiyorum inşallah alırlar. Tepkiler baya güzel insanlar fotoğraf çekiliyorlar. Kendisi Sivassporlu inşallah maça alırlarsa takımımıza destek olacağız” dedi.