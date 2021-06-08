Sivaslı bıçak ustaları kurban mesaisine erken başladı

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte Sivaslı bıçak ustaları haftalar öncesinden çalışmalarına başladı.

Sivas kent merkezinde bulunan bıçak ustaları haftalar öncesinden Kurban Bayramı mesaisine başladı. Sivas’ta 76 farklı işlemden geçirilerek üretilen Sivas bıçakları özellikle Kurban Bayramı öncesi yoğun talep görüyor. Sivaslı bıçak ustaları ise gelişen teknolojiye ve seri üretim imkanlarına rağmen, el işçiliği ile bıçak üretmeye devam ediyor. Ustalar, kaliteli bıçağın imalatçısından alınması gerektiği konusunda uyardı.

“Sivas Bıçağı uzun ömürlü keser ve çabuk körelmez”

Bıçak Ustası İsmail Gölebatmaz, Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle yoğun çalıştıklarını belirterek, “El yapımı Sivas bıçağı imalatı yapıyoruz. Sivas bıçağımız malum Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle de yoğun çalışıyoruz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah kurban bayramına istediğimiz kapasitede, istediğimiz sayıda yetiştiririz. Sivas bıçağı denilince akla çok keskin olması ve el yapımı olması akla gelir. Piyasada da genel olarak dışarıdan geliyor. El yapımı değil, istediğimiz kalitede çelik değil, istediğimiz performansta ağzının keskinliği yok. Bizim Sivas bıçağının özelliği de ağız açım eldedir, uzun ömürlü keser ve çabuk körelmez. Sivas bıçağını diğer bıçaklardan ayıran özelliği de genel itibariyle hem Sivas damgası soğuk damga olacak hem de ustanın ismi yazacak. Sadece Sivas yazıyor ama Sivas yapısı değil. Kimin yapısı belli değil. Dediğim gibi hem Sivas yazacak hem de ustanın ismi yazacak. Böyle olursa Sivas bıçağı olur, ağzı tam açık olur ve uzun ömürlü keser” dedi.

“Bizim bıçaklar tek vuruşta keser”

Gölebatmaz, Sivas bıçağının tarihinin çok eskilere dayandığını belirterek, “Sivas bıçağının tarihi tabi çok eskilere dayanır. Hatta asırlar öncesi bıçaktan önce o günkü kullanılan silahlar kama kılıç gibi. Daha sonra günümüzün ev bıçağı gibi kesici aletlere döndü. Kurban keserken özellikle bizim önerdiğimiz kurban bıçağıdır. Ağzının tam açıklığı, el yapımı, taşlaması olması. Ağzını ince açarız. Diğer bıçakların ağzı tam açık olmuyor hayvana vuruyor kesmiyor, sürtüyor kesmiyor. Bizde öyle değil. Bizde en uzun 2 kez vurursun. Bizim bıçaklar tek atışta keser” diye konuştu.

“Bayram yaklaşınca yoğunluk artıyor”

Gölebatmaz, vatandaşların bayramdan çok daha önce gelip bıçaklarını biletmeleri gerektiğinin belirterek, “Kurban bayramına 1 hafta kalası hemşerilerimiz bıçaklarını biletmeye getiriyorlar. Çok yoğun ve çok kalabalık oluyor. Mutlaka bir gün bıraktırıp ertesi gün veriyoruz. İzdiham oluyor, kalabalık oluyor. Ama bizim en büyük tavsiyemiz tercihimiz bugünlerde getirmeleri. Yani bayrama son 1 hasta 2-3 gün kalası değil de böyle rahat günlerimizde getirseler daha iyi olur. Tabi işin kalitesinden taviz vermiyoruz. Ama izdiham ve kalabalık oluyor” dedi.