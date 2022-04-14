banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Yağışlı hava geri geliyor!
Yağışlı hava geri geliyor!

Sivas’ın yıldızında sezon rekoru, yurt içi ve yurt dışından yüzbinlerce ziyaretçi ağırladı

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi yurt içi ve yurt dışından 400 bin ziyaretçi alarak ülke çapında en çok tercih edilen 4. kayak merkezi oldu.

Haberde İnsan 14.04.2022, 13:22
Sivas’ın yıldızında sezon rekoru, yurt içi ve yurt dışından yüzbinlerce ziyaretçi ağırladı

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi yurt içi ve yurt dışından 400 bin ziyaretçi alarak ülke çapında en çok tercih edilen 4. kayak merkezi oldu.

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde sezonun kapanmasının ardından ziyaretçi sayıları açıklandı. Ülke çapına bir çok önemli kayak merkezini geride bırakan Yıldız Dağı, yurt içinden 7 bölge 44 ilden, yurt dışından ise çeşitli 7 ülkeden toplamda 400 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ziyaretçilerine sunduğu kaliteli hizmet ve modern tesisle Türkiye’nin en ekonomik kayak merkezi olarak biliniyor. Bunun yanı sıra tesis içerisinde bulunan doğal yaşam evleri de ziyaretçilerinin tesisi tercih etmesinde büyük rol oynadı. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezini işleten Buruciye A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun, merkezin yaz ve kış cazibe noktası haline gelmesini istediklerini söyleyerek tesise uzun vadede 200 adet doğal yaşam evi kazandırmayı hedeflediklerini de açıkladı.

“Sezonun erken açılması ziyaretçi sayısını etkiledi”

Buruciye A.Ş Genel Müdürü Mustafa Altun, karın erken yağmasının sezonun açılmasını hızlandırdığını belirterek, “Bu sene sezonun erken açılması, kar yağışının fazla olması Aralık ayının 15’inden itibaren sezonu açmamız ziyaretçi sayısını ciddi manada etkiledi. Bu sene yaklaşık 400 bin civarında ziyaretçimiz oldu. Pistlerimizin kalitesi, doğal yaşam evleri kayak federasyonu onaylı pistlerimizin oluşu Türkiye’de 7 bölge 44 ilden ziyaretçi almamızı sağladı. 7 tane ülkeden çeşitli sayıda ziyaretçimiz oldu. Yurt dışından aldığımız en çok ziyaretçi Almanya, Amerika, Venezüella, Güney Kore ve değişik ülkelerden çeşitli ziyaretçilerimizde oldu” dedi.

“Hedefimiz 200 doğal yaşam evi”

Genel Müdür Altun, tesisi yaz kış cazibe merkezi haline getirmek istediklerini ifade ederek, “2019-2020 sezonunda açmış olduğumuz doğal yaşam evleri, yıldız dağına ciddi bir farkındalık oluşturdu ve çok ciddi bir ilgi gördü. Bu ilgi üzerine doğru yolda olduğumuzu gösterdi, sayılarını arttırma kararı verdik. Bundan dolayı geçen sene 15 tane doğal yaşam evleri yaptık. Buda ciddi manada kayak merkezine farkındalık kattı. Önümüzde ki süreçlerde de burada bu sayıyı arttırma planlarımız var. Hedefimiz uzun vadede 200’e yakın doğal yaşam evlerinin yıldız dağına kazandırarak buranın sadece kış turizm merkezi değil hem yaz hem kış cazibe merkezi haline gelmesini istiyoruz. Bu manada da yazın orada hem trekking hem çocuklar ve gençler için at binme, atv ve farklı etkinliklerle 12 ay orada hizmet verebilme kabiliyeti kazandıracak” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
14°
açık