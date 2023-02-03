Sırtına konan kuşu arayan miniğin hareketleri kahkahaya boğdu

Karabük’te 1.5 yaşındaki Eylül isimli kız çocuğunun gittiği misafirlikte arkasına saklanan kuşu aradığı anlar görenleri kahkahaya boğdu.

Ailesiyle birlikte misafirliğe giden minik kız çocuğu evdeki muhabbet kuşuyla oynamaya başladı. Bir süre sonra kaçan kuş isminin Eylül olduğu öğrenilen minik kızın sırtına kondu. Kuşu aramak için evin içinde dolanan miniğin hareketlerinin ise ailesini kahkahaya boğduğu anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde sırtındaki kuşu arayan kız çocuğunun dolaştığı evde oyun arkadaşını bulamayınca yuvasını kontrol ettiği yer alıyor. Babasının “Kuş nerede kızım” sorusuna “Yok” diye cevap veren miniğin o anları tebessüm ettirdi.