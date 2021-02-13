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Şırnak’ta terörün yaraları sarılıyor

AK Partili Şırnak Belediye Başkan Mehmet Yarka, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 61,72 oy oranıyla sandıktan birinci çıkmasının ardından başlattığı çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Yaklaşık 2 yıl içerisinde hizmete sunulan araç, muhtar evi, taksi durakları, madenci anıtı, 18 tandır ve semt pazarının hizmete alınması nedeniyle tören düzenlendi. Teröristlerin tahrip ettiği bölge, devlet ve belediye hizmetleriyle kalkındırılıyor.

Haberde İnsan 13.02.2021, 14:29
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Şırnak’ta terörün yaraları sarılıyor

AK Partili Şırnak Belediye Başkan Mehmet Yarka, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 61,72 oy oranıyla sandıktan birinci çıkmasının ardından başlattığı çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Yaklaşık 2 yıl içerisinde hizmete sunulan araç, muhtar evi, taksi durakları, madenci anıtı, 18 tandır ve semt pazarının hizmete alınması nedeniyle tören düzenlendi. Teröristlerin tahrip ettiği bölge, devlet ve belediye hizmetleriyle kalkındırılıyor.

Şırnak Belediyesi tarafından 2 yıl içerisinde vatandaşların hizmetine sunduğu 43 araç, 4 taksi durağı, 5 muhtar evi, Şehir seyir terası, madenci anıt ve Vakıfkent Mahallesi Semt Pazarının halka hizmet vermesi için açılışları yapıldı. Açılış törenlerine Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Terör yıktı, devlet tahribatı onarıyor

43 aracın sergilendiği Atatürk Mahallesi park alanında yapılan programda konuşan Vali Pehlivan, “Yapılan açılışların hizmete geçen yerlerin hayırlı uğuru olmasını diliyorum. Şehrimiz her alanda bir dönüşüm gelişim süreci yaşıyor. Hızla alt ve üst yapı hizmetleri daha iyi noktalara geliyor. Bunların olması için tabii güvenlik güçlerinin başarılı iç ve sınır boylarındaki operasyonlarıyla sağlanan güvenlik ve huzur ortamının yansımalarıdır. Terör örgütünün 2015-2016 yılında çukur barikat eylemlerindeki yıkımları devletimizin kararlığıyla ilgili bakanlıklarımızın desteğiyle vatandaşlarımızın evlerinden uzak kaldığı ortamdan yeniden normalleşme sürecine dönmesi hususunda yoğun bir gayret ortaya konuldu. İl genelinde 10 bin 155 konut yapıldı. 600 iş yeri, taziye evi, camiler, okullar yeniden yapıldı yapılmaya devam ediyor. İl geneline çok yoğun bir yatırım söz konusu. Buna belediyemizde ziyadesiyle ortak oluyor. Vatandaşlarımıza dokunan onların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik adımlar, bir yandan araç gereç ihtiyaçlarının artması, muhtarlara, taksi esnafına dokunan ve onlara hizmet sunan bir yaklaşım içerisinde bu yatırımların hayat geçirilmesi hepimizi memnun etti. Bunların açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. İnşallah bunlar artarak devam edecektir. Yatırımların hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

"Artık belediyemiz hizmet belediyeciliği yapıyor"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise “Pazaryeri, muhtar evi, taksi durakları, madenci anıtı ve araçların açılışını yaptık. Göreve başladığımız da araç sıkıntılarımız vardı. Ankara’dan gerekli girişimlerimizi milletvekilimiz ile birlikte yaptık ve birkaç aracı hibe olarak araç filomuza kattık. Şuan araç filomuz genişledi. Araç konusunda hayırsever iş insanlarımızın da desteği oldu. Ayrıca kendi bütçemizden de eksik kalan araçlarımızı temin etmeye çalıştık. Şırnaklı hemşehrilerimiz müsterih olsun artık belediyemiz hizmet belediyeciliği yapıyor. Vatandaşımıza en iyi hizmeti vermek için tüm kadromuzla gece günüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şırnak’ı çok güzel günler bekliyor” şeklinde konuştu.

Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik de, “Belediyemiz göreve geldiğinden bu güne kent için güzel hizmetleri yapıyor. Biz hizmet belediyeciliği için halkımıza söz vermiştik. Şükürler olsun o sözleri teker teker yerine getiriyoruz. Bugünkü açılışların çoğu verilen sözlerdi bunları da gerçekleştiği için mutluyuz. Gerek altyapı gerekse üst yapıda Şırnak her geçen gün yaşam kalitesi artıyor. Alt yapı bitti sayılır üst yapı da çalışmalar devam etmektedir. Bundan sonraki çalışmalar şehrin makyajı niteliğindedir bunu da belediyemiz en güzel şekilde yapıp kentin yaşam kalitesi ve görseli artacaktır” diye konuştu.
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