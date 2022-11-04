Şırnak’ta terör mağdurları tapularına kavuştu

Şırnak’ta, 2015-16 yıllarında terör saldırıları sonucu vatandaşların evleri ve birçok yapı harabeye dönüştü. Devlete bugünkü parayla 12 katrilyona mal olan hizmetler, TOKİ’nin çalışmalarıyla tamamlandı. Hak sahipleri evlerine yerleşmesiyle tapularına kavuştu.

Şırnak’ta, 2015-2016 yıllarında PKK’lı teröristlerin saldırıları sonucu evleri yıkılan aileler, TOKİ tarafından yapılan evlerine yerleşmenin ardından şimdi de tapularını almanın mutluluğunu yaşıyor.

Bahçelievler, Yeşilyurt, Yeni, Cumhuriyet, Aydınlıkevler, İsmetpaşa ve Gazi Paşa mahallelerinde teröristlerce kazılan çukurların ardından gerçekleştirilen saldırılarda mağdur olan vatandaşlara 5 bin 716 konut, 300 iş yeri yapıldı. PKK’lı teröristlerin açtığı hendek ve kurduğu barikatların kaldırılmasına yönelik operasyonda ağır hasar görüp yıkılan konutların yerine yapılan binaların tapuları çıktı.

Tapu teslim törenine katılan Vali Osman Bilgin, 1 yıl içerisinde bu tür bütün sorunların çözüleceğini söyledi. Vali Bilgin, Yeni Mahalle’de yapılan 754 konut, 24 iş yeri 2016 yılında inşaatı başlanarak, 2020 yılında tamamlandı ve işlemleri biten 377 hak sahibine tapularının verileceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin de gücünün ne kadar büyük olduğunu sadece terör örgütü değil, terör örgütüne destek veren 38 devletin de çok iyi anladığını ifade eden Vali Bilgin, "Bu devletlerin başında İsrail, Amerika, İngiltere ve benzeri devletler gelmektedir. Çok şükür ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahsettiğim devletlerin hepsini toplasanız, hepsinden daha uzun yaşayan bir devlettir. Bölge insanı için sürekli bir sıkıntı kaynağı olan terör örgütünün burada devletin içine sızan hainlerle birlikte, FETÖ ile birlikte bu bölgede devletin sözde temsilcileri ile devletin adını kullanarak ve onların içindeki bağlantıları ile birlikte bu ülkenin şehirlerini ele geçirmeye çalıştılar. Ancak çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem FETÖ hem de PKK terör örgütü hem de onların uzantısı olan 38 devlet ile mücadelesini en güzel şekilde başarmış. Masaya yumruğunu vurmak değil, her bölgeye yumruğunu vurarak çok şükür hakimiyetini sağlamış” dedi.

Virane bir yerden koskoca Şırnak gibi bir şehir ortaya çıkarıldığını kaydeden Vali Bilgin, “Silopi, Cizre, İdil ilçelerinde güzel şehirler ortaya çıktı. Bugünkü rakam ile devletin yapmış olduğu toplam harcama 12 katrilyon. Kürt vatandaşlarımızın sözde haklarını savunduğunu iddia eden terör örgütü ve uzantıları, burada 5 camiyi yaktılar, yıktılar. Camiler halkın toplandığı, insanların bir araya geldiği, ibadetlerin yapıldığı, kendi inanç ve düşünceleri doğrultusunda yüce Allah’a ibadet edilen mekanlardır. Buraları dahi hiç acımadan zalimane bir şekilde yaktılar, yıktılar. Ama çok şükür devletimiz şu anda 9 tanesini yaptı. 3 tane daha cami yapıyoruz. Bugün Şırnak Yeni Mahalle için 754 konut, 24 adet işyeri bunların bu günkü bedeli ise 780 trilyon TL’dir" ifadelerine yer verdi.

Şırnak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin ise devletin gücüyle, imkanlarıyla bugüne gelinmesinden dolayı haklı bir gurur yaşadığını söyledi. Şahin, "Yıkılmış enkaza dönüşmüş bir şehirden bir şaheser, adeta yepyeni bir kent inşa ettik. Altyapısıyla, parklarıyla, bu vesileyle Yeni Mahallemizde bulunan hak sahipleri tapu merasimini gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Tapusunu almaya gelen Cemal Külter ise, “Maalesef 2015 yıllarında yaşanan olaylar yüzünden evlerimiz yıkıldı. TOKİ tarafından yapılan evlere bayağı zamandır geçtik. Nihayetinde tapular da hazırlandı. Bugün burada da tapularımızı aldık. Çok mutluyuz” dedi.

Tapular, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Törene, Vali Osman Bilgin, kurum müdürleri ve hak sahipleri katıldı.