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Şırnak’ta şehit olan uzman çavuş Hatay’da toprağa verildi

Şırnak’ta görev yaparken şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, Hatay’da düzenlenen tören ile toprağa verildi.

Haberde İnsan 09.06.2021, 14:28
Şırnak’ta şehit olan uzman çavuş Hatay’da toprağa verildi

Şırnak’ta görev yaparken şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz, Hatay’da düzenlenen tören ile toprağa verildi.

Şırnak’ta operasyona giderken kendi silahının ateş alması sonucu ağır yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz (29), kaldırıldığı hastanede şehit düştü. 4 kardeşi olan ve nişanlı olduğu öğrenilen şehit Yılmaz’ın merkez ilçeye bağlı Akasya Mahallesi’nde bulunan baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit uzman çavuş Adil Yılmaz için Antakya Mezarlık Kompleksi’nde tören düzenlendi.

Babasını kaybeden şehidin annesi Fatma Yılmaz ve kardeşleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Antakya Mezarlık Kompleksi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında, şehit Adil Yılmaz, ailesinin ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
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