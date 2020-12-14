Şırnak’ta ihtiyaç sahiplerine odun dağıtıldı

Yardım Eli Derneği Şırnak il temsilciliğince Silopi ilçesinde yardıma muhtaç ailelere odun ve kömür yardımı yapıldı.

Yardımeli Derneği Şırnak temsilciliğince Silopi’de yardıma muhtaç aileler tespit edildi. İl temsilcisi Salih Babrak tarafından tespit edilen ailelere odun ve kömür yardımı yapıldı. Kışlık yakacak odunları alan aileler, Yardımeli Derneğine teşekkür etti.

Silopi ilçesinde yaklaşık 20 ton odun ve kömür dağıttıklarını belirten Salih Babrak, hem dernek merkezinden hem de bağışçılardan aldıkları yardımları ailelere ulaştırdıklarını söyledi. Babrak, "Önceliğimiz yetim, dul ve öksüz ailelerdir. Yardıma muhtaç aileler bize her zaman ulaşabilirler" dedi.