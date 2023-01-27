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Şırnak’ta firari kadın hükümlü cezaevine gönderildi
Şırnak’ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.
Haberde İnsan 27.01.2023, 10:53
Şırnak’ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı.
İdil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.G’nin (57) Yarbaşı köyünde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kadın hükümlü, jandarmanın yaptığı çalışma sonucu yakalandı. H.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.