Şırnak’ta 75 depremzede aileye psikolojik destek sağlanıyor

Şırnak’ta Silopi Kaymakamlığı tarafından ilçe merkezine yerleştirilen ailelere psikolojik destek sağlanıyor.

Depremden dolayı göç eden ailelere psikolojik destek sunmak amacıyla Silopi Kaymakamlığı tarafından iki psikosoyal destek merkezi kuruldu. Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmama Hatip Lisesi Kız pansiyonuna yerleştirilen 75 aileye gönüllü psikolojik danışmanlar tarafından psikolojik ilk yardım sunuluyor. 60 gönüllünün yer aldığı eğitimlerde 34 depremzede çocuğa yaşadıkları travmaları unutturmak ve yaşanan olumsuz süreci atlatmaları için çeşitli eğitim programları uygulanıyor.

Yaşanan süreçten etkilenen çocuklar bu merkezlerde çeşitli etkinlikler ve oyunlar oynayarak yaşadıkları travmalarının atlatılması sağlanıyor.

Uzman Psikolojik Danışman Ahmet Kutlu, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi ilçemizde göçler olmuş durumdadır. Göçler olduktan sonra ilçe kaymakamımızın hızlı reaksiyonu sonucu ve ilçe milli eğitim müdürümüzün destekleri ile şuan Silopi ilçemizde iki tane psikososyal destek noktası oluşturmuş durumdayız" dedi.

Psikososyal destek noktalarında gönüllü psikolojik uzmanların desteği ile eğitimlere başladıklarını ifade eden Kutlu, "Buradaki temel amacımız depremden etkilenen çocuklara ve ailelerine yönelik psikolojik ilk yardım desteğini sunmaktır. 60 psikolojik danışman arkadaşlarımızla eğitimlerimiz devam etmektedir. İlçemize göçler devam ettiği sürece bu destek noktalarımız arttırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmama Hatip lisesi Müdürü Recep Burak Demirel, “10 Şubat itibari ile kaymakam talimatı ile okulumuz Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda depremden etkilenen 75 ailemizin yurdumuza yerleştirmiş bulunmaktayız. İçlerinde 34 çocuğumuz var. Bu 34 çocuğumuza da ilçemizde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimizle ilçe RAM müdürlüğünün destekleri ile psikososyal destek çalışmalarını yürüttük. Buradan özellikle altını çizmek isterim. Biz her türlü zorluğu birlikte başarabilecek üstesinden gelebilecek bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bunu bir kez daha Silopi halkı olarak ortaya koyduk" ifadelerinde bulundu.