Şırnak’ta 100 yıllık damda gelin karşılama geleneği yaşatılıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde asırlık düğün geleneği yaşatılıyor. Gelin baba evinden yürütülerek damadın evine getiriliyor, karşılama ise damda oluyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 100 yıllık düğün geleneği yaşatılıyor. 2 gün süren düğünlerde gelini damda karşılama geleneği devam ediyor. İlçeye bağlı Ali Çavuş Mahallesinde İbrahim Olaş ve Nejbir Olaş düğününde renkli görüntüler ortaya çıktı. Uzun halay kuyruklarının oluştuğu düğünde 20 koç kesildi. Aşiret düğününde gelin alma vakti gelince gelin yürütülerek şarkılar eşliğinde damadın evine getiriliyor bu sırada damat ise sağdıç ve akrabaları tarafından damda karşılanıyor. Gelin kapıya getirilince damat damda şeker ve para atarak hoş geldin diyor. Bu 100 yıllık düğün geleneğinin yanı sıra damat düğün başlamadan düğün alanında ise tıraş edilerek akrabaları tarafından takı takılıyor.

Düğünün ikinci günü ise gelen misafirler hem damada hem de geline takı takıyor. Her düğünde ortalama 200 bin lira ve üzeri para veya takı takılıyor. Düğün geleneği unutulmasın diye her düğünde bu gelenekler yaşatılıyor. Damadın amcası Abdulkerim Olaş, "Bugün yeğenimin düğünü, gelini Van’dan getirdik. Bizim eve bırakmıştık. Damadın evine götürülünce yürüyerek gidip geliyoruz. Damda karşılama geleneği yıllardır dedelerimizden kalma bir gelenek bizde yaşatıyoruz. Her düğünde bu gelenekler var. Düğünümüz iki gün sürüyor. Birinci gün kına ikinci gün ise gelin alma ve takı takma oluyor. Düğünümüze teşriflerinden dolayı herkese çok teşekkür ederim" dedi.