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Şırnaklı şehit törenle uğurlandı
Şırnak’ın Uludere ilçesi Gülyazı köyü Beyaz Tepe bölgesinde yol çalışması sırasında el yapımı patlayıcının infilak olması sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu için tören düzenlendi.
Haberde İnsan 02.08.2022, 14:58 02.08.2022, 15:08
Törene, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, kurum müdürleri ve güvenlik korucuları katıldı.
Şehit Kerem Mehmetoğlu (41) naaşı, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından öz geçmişi okunarak, dualar edildi.
Dualar eşliğinde helallik alınmasının ardından Mehmetoğlu’nun cenazesi, arkadaşlarının omuzlarında taşınarak helikoptere konuldu ve toprağa verilmek üzere Uludere ilçesinin Gülyazı köyüne uğurlandı.