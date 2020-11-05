Şırnaklı çocuklar oyuncaklarını İzmirli depremzede çocuklara gönderdi

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ’Şırnak ve İzmir’deki çocuklar el ele’ yardım kampanyasında çocuklar oyuncaklarını paylaştı. Şırnak öğrencileri İzmir’de depremden etkilenen çocuklara oyuncaklarını gönderdi.

Şırnaklı öğrenciler evlerindeki oyuncaklarını öğretmenlerine teslim etti. Bunun yanı sıra boyama kitapları, zeka oyunları, satranç, hikaye kitapları, oyun hamurları ve boya kalemlerinden oluşan 9 koli yardım malzemesi de toplanarak yarın İzmir’e gönderileceği belirtildi. Şırnak Şükrü Geliş İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte konuşan Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, "İzmir depreminde afete uğrayan, evleri yıkılan, veya çadırda kalan çocuklarımıza Şırnaklı çocuklar oyuncak topladı. Çocuklarımız oyuncaklarını İzmir’deki kardeşleri ile paylaştı. Oyuncaklarımızın çoğu annelerin ördüğü, kendilerinin yaptığı, kadınlarımızın ürettiği oyuncaklar. Çocuklarımızın oyuncaklarını kendi istekleri ile gönderiyor, sevgilerini de beraber gönderiyor. Depremzedelerin yanındayız. İzmir’deki çocuklarımıza selam olsun. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu oyuncak kampanyasını başlattık" dedi.