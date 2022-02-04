Şırnak’ın Silopi ilçesinde kanser hastaları ziyaret edildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 4 Şubat Kanser Günü dolayısıyla Kaymakamlık ve Kızılay tarafından kanser hastaları ziyaret edildi.

4 Şubat Dünya Kanser günü dolayısıyla Silopi ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde faaliyet yürüten Aile Destek Merkezi (ADEM 1) ile Türk Kızılay Silopi Şubesi tarafından ilçedeki kanser hastaları ziyaret edildi. Ziyaret esnasında kanser tedavisi gören hastalara ve çocuklarına giysi ve et kumanya yardımı yapılırken, ihtiyaçlarının karşılanması hususunda bilgileri alındı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Türk Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, kanser günü dolayısıyla farkındalık yapmak adına böyle bir faaliyet yürüttüklerini söyledi. Kendilerine destek olmak adına Kızılay olarak sürekli ailelerin yanında olacaklarını belirten Tatar, ADEM 1 Müdiresi Aylin Ökten’e de teşekkürlerini sundu.

ADEM 1 Müdiresi Aylin Ökten de ziyaret esnasında çok etkilendiğini belirterek, kendisinin de kanser tedavisi gördüğünü ve sürekli bu ailelere maddi manevi destek sunacaklarını söyledi.

Kendilerine ziyarette bulunan hasta ve hasta yakınları çok mutlu olduklarını belirterek ADEM 1 ve Kızılay yetkililerine teşekkürlerini iletti.