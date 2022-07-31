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Şirketin lavabosundan su içti, 10 bırakıp helallik istedi

Yalova’da bir oto ekspertiz firmasının lavabosundan su içtikten yanına 10 lira bırakıp helallik istediğini belirten not bırakan şahıs takdirle karşılandı.

Haberde İnsan 31.07.2022, 21:41
Şirketin lavabosundan su içti, 10 bırakıp helallik istedi

Yalova’da bir oto ekspertiz firmasının lavabosundan su içtikten yanına 10 lira bırakıp helallik istediğini belirten not bırakan şahıs takdirle karşılandı.

Yalova-Bursa kara yolunda hizmet veren bir oto ekspertiz firmasında iş yerine gelen çalışanlar lavabonun başında bırakılan notla parayı görüce şoke oldu. Kamera görüntülerinden uzun süredir yürüdüğü ve susadığı tahmin edilen şahıs, firmanın ön bahçesinde bulunan lavaboya giderek musluktan su içti. Su içtikten sonra lavabonun başına 2 tane 5 lira yerleştiren şahıs, içtiği su için de işletme sahibinden helallik istedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.

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