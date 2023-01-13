Şırdan bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor

Şırdancı Eşo ismi ile tanınan Eşref Yıldız, şırdanın Adana mutfağına ait bir yiyecek olduğunu belirterek bu yiyeceğin bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini ve hastalıklara karşı koruduğunu söyledi.

Son dönemlerin revaçta yemeği olan şırdanı farklı damak tatlarına hitap edecek şekilde müşterilere sunan Şırdancı Eşo ismiyle tanınan Eşref Yıldız, şırdanın, bir kez tadılıp lezzeti sevildiğinde asla unutulamayacak bir yiyecek olduğunu ifade etti. Hayvanın midesinin bir kısmından hazırlanan bu yiyeceğin mumbar ile de karıştırıldığını aktaran Yıldız, ’’Tatları benzese de ikisi farklıdır. Sakatat yemeklerinin sık tüketildiği Adana’mıza ait bir yemektir. Meşhur tatları arasında olan şırdanın esas ismi şırdan dolmasıdır çünkü bu yiyecek aslında dolma gibi içi doldurularak hazırlanmaktadır.

Şırdan genelde seyyar satıcılarda bulunur ve elde yenir ama restoranlarda da servis edilmektedir ve sadece tadıyla değil şırdan faydaları ile de ünlüdür. İçinde A vitamini, B12 vitamini, D vitamini ve çeşitli mineraller bulunduran şırdanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara karşı vücudu koruduğu bilinmektedir’’ dedi.

’’Şırdanın titizlikle temizlenmesi önemli’’

Şırdanın pişirilmeden önce titizlikle temizlenmesi gerektiğini de ifade Eşref Yıldız, ’’Şırdan dolması yapılmadan önce kuzunun şırdanı iyice temizlenmelidir. Her iki yüzü de soğuk suyla, sonra sıcak suyla defalarca yıkanmalıdır. Tuz ile ovalanarak temizlenir. Hortum şeklinde olan bu kısımlar tersine çevrilerek yıkanır. İyice temizlendikten sonra birkaç saat tuzlu ve limonlu suda bekletilir, sonra yeniden yıkanması gerekmektedir’’ şırdan aynı zamanda kolajen desteği sağlayan bir gıdadır’’ diye konuştu.