Sıra dışı boyacı yaşadığı acıların tesellisini şarkılarda buldu

Manisa’da Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 64 yaşındaki Ata Yılmaz Sepetçier, mesai saatleri dışında da ayakkabı boyacılığı yapıyor. Ayakkabı boyarken bir yandan da kurduğu ses sistemiyle müşterilerine ve çevre esnafa müzik ziyafeti sunan Sepetçier, kaybettiği eşi ve kızının acısını söylediği şarkılarla hafiflettiğini söyledi.

Manisalıların "Orhan Baba" olarak tanıdığı 64 yaşındaki Ata Yılmaz Sepetçier, renkli kişiliğinin altında yatan acıları ayakkabı boyacılığı yaptığı kulübesinde seslendirdiği şarkılarla hafifletmeye çalışıyor. Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğündeki görevinden geride kalan zamanlarını geçirdiği 2 metrekarelik ayakkabı boyacılığı yaptığı kulübesini Orhan Gencebay’ın fotoğraflarıyla süsleyen Sepetçier, çevresinde de sevilen biri olarak dikkat çekiyor. Eline mikrofonunu alıp şarkı söylemeye başladığında etrafını çevreleyen vatandaşlar tarafından video kayıtları alınan Sepetçier, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor.

Şarkı söylemeyi çok sevdiğini ve büyük bir Orhan Gencebay hayranı olduğunu anlatan Ata Yılmaz Sepetçier, “Şehzadeler Belediyesinde çalışıyorum. 12.00-13.00 arası ve saat 16.00’dan sonra iş çıkışı burada oluyorum. Ara sıra şarkı söylüyorum, video çekiyorum. 6 bin 500 takipçim var. Görenler burada bizi videoya çekiyor, izliyorlar. Bir yerlere gelemedik ama inşallah geliriz. Orhan Gencebay fotoğraflarını astım. Kendisini yıllardan beridir takip ederim. 1964-1965 senesinden beri, gençlik yıllarımdan beri onun şarkılarını okuyorum, büyük keyif alıyorum. Bütün eserlerini çok seviyorum. Her yaptığı eserin bir anlamı var, çok güzel şarkıları var. Onun şarkılarını burada okuyorum, sanat musikisi okuyorum, arabesk okuyorum. Günümüzü gün yapıyoruz” dedi.

Teselliyi şarkılarda buluyor

Söylediği şarkılarda kaybettiği eşi ve kızının acısını hafifletmeye çalıştığını anlatan Sepetçier şunları söyledi:

“Esnaflar beni dinliyor, ara sıra konserler veriyorum. Kuyumcu Metin ağabey var, ses sistemini o verdi bana. Allah razı olsun ondan. Esnaflar seviyorlar bizi. Yıllardan beridir şakı söylüyorum, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bir yerlere gelemedik, bakarsınız elimizden bir tutan olur. Eşimi ve bir kızımı kaybettim. Onların üzüntüleri var içimde. Bu eserleri söylüyorum, kendimi bu şarkılara verdim. Teselliyi şarkılarda buluyorum.”