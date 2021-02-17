Sinop’ta karla kaplı yollarda hasta kurtarma mücadelesi

Sinop’ta etkili olan kar yağışı sonrasında köy yollarının büyük ölçüde kapanması acil durumlara ulaşmakta da güçlük getiriyor. İl Özel İdaresi ve 112 acil sağlık ekipleri kar esaretinden hasta kurtarmak için büyük çaba sarf ediyor.

Sinop’ta 192 köy yolu etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Köylerde hastalanan vatandaşların hastaneye ulaştırılması içinse tüm ekipler seferber oldu. Acil durumlar için yola çıkan ambulanslar geçit vermeyen yollarda önlerine iş makinelerini de katıp ilerleyebiliyor. Karla kaplı yollar yaşam ve ölüm arasında zaman yarışına sahne oluyor. İş köye ulaşmakla da bitmiyor. Boya kadar ulaşan karda hastanın ambulansa alınması da ayrı bir güçlük gerektiriyor. Kapanan köy yollarında vatandaşlara ulaşmak için paletli ve 4x4 ambulanslar da kullanılıyor.

Sinop Sağlık İl Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, “Sağlık teşkilatımızın olmazsa olmazı olan ve gerektiğinde en zor şartlarda dahi vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti vermeye çalışan 112 ekiplerimiz Sinop ve tüm ilçelerimizde aralıksız olarak mücadele vermeye devam ediyor. Zorlu kış şartlarında dahi 112 Acil Çağrı Merkezimize düşen her türlü acil vaka 112 Komuta merkezi tarafından titizlikle değerlendiriliyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın yardımına koşmak için büyük bir özveri ile mücadele veriyor” dedi.

Sağlık teşkilatına teşekkür eden Reyhanlıoğlu, “Umudun bittiği yerde umut olarak; yağmur, çamur, kar, kış, gece, gündüz demeden 112 acil sağlık hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kendini can kurtarmaya adamış sağlık teşkilatımızın kahramanlarıyla gurur duyuyoruz” diye konuştu.