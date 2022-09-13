Sinop’ta ilk defa ’kadın ahi’ seçildi

Sinop’ta Ahilik Haftası çerçevesinde ilk kez ’kadın ahi’ seçildi. 2022 yılı Türkiye’nin kalfası da Sinop’tan seçildi.

Sinop’ta 35’inci Ahilik Haftası kutlamalarında protokol üyeleri ve esnaf, bando takımı eşliğinde eski otogar mevkisinden başlayarak Hükümet Meydanı’na kadar yürüdü. Valilik önünde kutlama töreni düzenlendi. Sinop’ta yılın ahisi Belgin Köklü, ilk kez ’kadın ahi’ unvanını aldı. 2022 yılı Türkiye’nin kalfası da Sinop’tan Yağız Faik Aksu oldu.

Törende konuşan Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “Ahi Evran-ı Veli’nin esnaf ve sanatkarlarımıza bıraktığı iş ahlakı ve çalışma disiplininin hem ekonomik gelişimimizde hem de toplumsal huzurun sağlanmasında büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de 35.’si düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerinde Türkiye’de 2022 yılı kalfasının Sinop’umuzdan seçilmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Ahi Evran-ı Veli’yi örnek alıp miras bıraktığı iş ahlakı ve çalışma disiplinini kendine düstur edinerek 2022 yılının kalfası seçilen Yağız Faik Aksu’yu tebrik ediyor, bundan sonra da bu ahlak ve çalışkanlıklarının devam etmesini diliyorum” dedi.

İlk kadın ahi

Belediye Başkanı Barış Ayhan ise “Bugün bu etkinlik sırasında bir ahimiz seçilecek. Bugün ilk defa şehrimizde bir kadını, Atatürk’ün izinden yürüyen, toplumun her kesiminde önder olmuş çok kıymetli kadınlarımızdan biri bugün ahilik kaftanını giyecek ve Atatürk’ün kadınının gerçek anlamda ne kadar azimli, çalışkan olmasını canlı örneğini göreceğiz. Bu anlamda Sinop’ta yılın ahisi seçilen Belgin Köklü hanımefendiyi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Sinop’ta unutulmaya yüz tutmuş keten dokuma mesleğini sürdüren ve gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen ahi Belgin Köklü, “Bana bu unvanı layık gördükleri için herkese teşekkür ederim. Elimden geldiğince bu unvana layık olmaya çalışacağım. Esnaflıkta da başarılarımı sürdüreceğim. Eskiye yönelik keten ürünlerini canlandırıyorum. 30 yıldır kaybolmuş olan el dokumasını yeniden gündeme getirdik. 16 yıldır dokuma işi yapıyorum. Bunu daha ileriki nesle aktarmayı planlıyorum. Bu yıl da ahi olarak seçildim, çok mutluyum” ifadelerini kullandı.