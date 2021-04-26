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Sinop’ta ana caddelerde korkutan kalabalık

Sinop’ta 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Fatura ödeme noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Haberde İnsan 26.04.2021, 14:53
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Sinop’ta ana caddelerde korkutan kalabalık

Sinop’ta 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yeni haftanın ilk gününde cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Fatura ödeme noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Yeni haftanın ilk gününde Sinop’ta yaşayan vatandaşlar kendilerini adeta dışarıya attı. Ana cadde ve sokaklarda adeta insan seli oluştu.

Kısıtlama sonrası vatandaşlar fatura ödemek için banka ve elektrik faturası ödeme noktalarının yolunu tuttu. Ay sonu olmasından dolayı biriken faturalarını ödemek için ödeme noktalarına akın eden vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluğa neden oldu.

Özellikle birçok banka şubesinin önünde yer alan sosyal mesafenin unutulduğu uzun kuyruklar dikkat çekti. Kısıtlama sonrası sosyal mesafenin olmadığı ödeme kuyruğunda vatandaşların sağlıktan çok borcunu ödeyip ceza yememeye özen gösterdiği ortaya çıktı.
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