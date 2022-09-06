Sınırda ilginç tatlı dağıtımı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır kapısında bir vatandaş aldığı maaş primini Gürcistan’dan gelenlere tatlı ikram ederek harcadı.

Pandemi nedeniyle ve sonrası yaşanan hayat pahalılığından ötürü bölge esnafı zor günler geçirdi. Gürcüler, Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçiş yaparak, Artvin Kemalpaşa’ya alışveriş için akın etmeye başladı. Böylelikle ilçedeki esnafta rahat bir nefes almış oldu. Alışveriş için büyük yoğunluk yaşanan ilçede AVM’nin bir mağazasında satış sorumlusu olarak çalışan Yaşar şimşek, kazandığı primlerin bir kısmı ile tatlı satın alarak Sarp sınır kapısına gitti. Kapıların açılmasını bekleyen Şimşek, kapılar açılınca Gürcülere tatlı ikram etti.

Bu ay aldığı primini Gürcü vatandaşlara tatlı ikram ettiğini söyleyen Yaşar Şimşek, "Gürcü vatandaşları Sarp sınır kapısında baklavayla karşılıyoruz. İlçemize akın akın geliyorlar. Akın akın gelip burada alışveriş yapıyorlar. Bizde burada cirolarımızı iyi yapıyoruz. Böylelikle prim alıyoruz. Bu ayki primimi de baklava alarak onları kapıda karşılıyorum. Taksicisinden, dolmuşçusundan herkes kazanıyor. Pandemi sürecinde Sarp Sınır kapısı kapalıydı. Esnaf kapının açılmasıyla nefes aldı" ifadelerini kullandı.