Sınırda duygulandıran kavuşma

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli annenin 1.5 ay önce Kahramanmaraş Otogarında kaybolan engelli oğlu, Suriye'de bulundu. Acılı anne Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısında oğluna kavuştu.



Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle yıllar önce Türkiye'ye gelerek Mersin'e yerleşen Suriyeli annenin 1.5 ay önce Kahramanmaraş Otogarında kaybolan engelli çocuğu Abdulkadir Iyd bulundu. Türk Kızılay'ının Suriye'deki erzak dağıtımı sırasında kimsesiz bir kadının sahiplendiği çocuğun yapılan istişareler sonucunda Mersin'de yaşayan Semmer Iyd'nin çocuğu olduğu olduğu anlaşıldı. Yüzde 75 engelli Abdulkadir IYD, 1.5 ay sonra annesine kavuştu. Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısında gerçekleşen buluşmada, 22 yaşındaki engelli oğlu Abdulkadir'e kavuşan anne dakikalarca gözyaşı döktü.



Anne ve oğlun kavuşmasına eşlik eden Hatay Vali Yardımcısı Salih Altun, "Bir anneyi devletimizin ve Türk Kızılay'ımızın yardımlarıyla oğluna kavuşturduğumuz için mutluyuz" şeklinde konuştu.



Oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen anne Semmer Iyd, onu bir gözünün önünden ayırmayacağını söyledi. Türk yetkililerine ve Türk Kızılay'ına teşekkür eden anne Semmer, "Oğlum 1.5 ay önce Kahramanmaraş Otogarında kayboldu. Oğluma kavuştuğum için Türk yetkililerine ve Türk Kızılay'ına çok teşekkür ediyorum. Sağ salim yavruma kavuştuğum için sağ olsunlar, var olsunlar. Cumhurbaşkanımıza, valimize, herkese çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Annesine kavuşan engelli Abdulkadir ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk Devletine ve Türk Kızılay'ına teşekkür etti.