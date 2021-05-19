Sınır kenti Kilis’te 19 Mayıs kutlamaları

Kilis’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda sosyal mesafeyi koruyarak çelenk sunumu yapıldı. Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Soner Oruçoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan’ın katılımıyla, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Anadolu’nun bağımsızlık meşalesini yakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği bayram nedeniyle çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okumasının ardından yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.