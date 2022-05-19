Sınır kenti Kilis’te 19 Mayıs kutlamaları

Kilis’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te öğrenciler ile gençler, tören öncesi dev Türk bayraklarıyla Hacı Cümbüş Kavşağından başlayarak, Cumhuriyet Meydanı’na kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Kilis’te, Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunumu yapıldı. Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan ile protokol üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu. Öğrenciler tarafından karate, bilek güreşi, jimnastik gösterileri yapıldı. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Öğrencilerin şiir okumasının ardından yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödüller verildi.