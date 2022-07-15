Sınır kenti Kilis’te ’15 Temmuz’ kortej yürüyüşü yapıldı

Kilis’teprotokol üyeleri mehter takımı ile birlikte binlerce vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin milletçe vatanseverlik duygusuyla tek vücut olarak önlendiği 15 Temmuz’un 6. yıl dönümü münasebetiyle Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, Hacı Cümmüş Kavşağında başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’ndan sona erdi. Dev Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Vali Recep Soytürk, 6’ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, siyasi parti il başkanları, daire amir ve müdürleri ile vatandaşlar, öğrenciler katıldı.

(MAD-Y)