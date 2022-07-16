Sınır kenti Kilis’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı’ndan gerçekleştirilen etkinliğe Vali Recep Soytürk, 6’ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, siyasi parti il başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı okunduktan sonra şahitler için dua yapıldı. 15 Temmuz şehirlerinin isimlerinin anonsu üzerine törene katılanlar burada diye bağırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sinevizyon eşliğinde meydana yansıtıldı. 15 Temmuz Sancak Koşusundaki Türk bayrağı Vali Recep Soytürk’e teslim edildi. Öğrencilerin şiir okumasıyla devam eden etkinlikte Mehter takımı gösterisi büyük alkış aldı. Hafta nedeniyle dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi. Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Servet Ramazan, “15 Temmuz gecesi vatanımızı, milletimizi, demokrasimizi ve aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. O gün her şey planlıydı. Ancak unuttukları şey, Türk Milleti’nin bin yıllık şanlı tarihinin gereği olarak, her türlü fikriyle ve farklılıklarıyla, vatanımız söz konusuysa tek vücut halinde canı pahasına vatanını savunacağı gerçeğiydi. Milletimiz o gece hürriyetine sahip çıkarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla sokaklara çıkmış, tankların ve ağır silahların üzerine adeta şehadete koşarcasına yürümüş ve bir işgal teşebbüsünü tarihi bir zafere imza atarak hezimete uğratmıştı” dedi.

Milletvekili Dal, “ legal görünümlü, ülkemizin bütün kılcan damarlarına sızmış, emperyal güçlerin uşaklığını yapan, illegal bir örgüt olan, Feto terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi,

Vali Soytürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önderliğinde hain darbe girişimine milletin karşı darbe yaptığını ifade ederek, “Aziz milletimizin başında cumhurbaşkanımızın milletine seslenerek sokağa çıkma talimatı verdi. Milleti ona güvendi, sokağa çıktı, tanklara, helikopterlere, uçaklara, meydan okudu, canını bile bile verdi. Ama bu darbeyi engellemiştir” dedi.

(MAD-Y)

(MAD-Y)