Sınıfılar dikiş atölyesine dönüştü: Depremzedeler için atkı ve bere dikiyorlar

Tekirdağ’da okulda buluşan gönüllü kadınlar, depremzedeler için okul sıralarını dikiş atölyesine çevirerek atkı ve bere dikiyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Safiye Osman Çeliker Ortaokulunda buluşan gönüllü kadınlar, depremzedeler için okul sıralarını dikiş atölyesine çevirdi. Burada dikilen atkı ve bereler, mahalle sakinlerinden oluşan gönüllü kadınlar tarafından kısa sürede tamamlandıktan sonra deprem bölgelerine ulaştırılacak.

Halk Eğitim Merkezi dikiş hocası Remziye Engin, "Kursiyerlerim evde de çalışıyorlar, evde diktiklerini getiriyorlar. Burada toplanıp hanımlarla herkes müsaitse gönüllü arkadaşlardan istiyoruz bunu. Çalışıyoruz, kumaşlarımızı kursiyerlerimiz ve velilerimiz temin ediyor. Bere, atkı, çocuk takımları diktik geçtiğimiz gün, yetişkin takımları diktik, alt üst eşofman takımları diktik, bol bol mont diktik. Bu şekilde yardımcı olmaya, elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ne kadar çok insana ulaşabilirsek o kadar bizim için iyi olur diye düşünüyoruz. Bizim elimizden gelen bu kadar’’ dedi.

Gönüllü olarak atkı ve bere diken Gülsüm Ertan ise, "Halk Eğitim kursundan hocamızla birlikte burada depremzedeler için yardımda bulunmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Hocamızın da dediği gibi atkı, bere, şal, elimizden ne gelirse evlerde bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok üzgünüz. Allah oradakilerin hepsinin yardımcısı olsun. Dediğim gibi elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz gönüllü olarak burada” diye konuştu.