Sındırgılı Fatma Nine tarlalarını depremzedeler için bağışladı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Aslandede kırsal mahallesinde yaşayan 66 yaşındaki Fatma Karateke depremzede vatandaşlara yardım için tarlalarını satıp Hatay’da yapılacak Sındırgı Mahallesi için konteyner aldı. Çocukları olmayan, eşini de 3 yıl önce kaybeden Fatma nine “ Devlet zaten bana veriyor, o yetiyor Allah’a şükür, tarlalar boş duracağına, devlete, millete yarasın “ sözleri ile kendi ihtiyacı da olmasına rağmen tarlalarını satıp depremzedelere bağışladı.

Yaraları sarmak adına Sındırgı’da ki vatandaşlar adeta hayır yarışına girdi. Yüreğilli Mehmet Amcanın umre parasını bağışlayarak gönüllere dokunması, kimisinin arabasını, kimisinin tarlasını satarak yardım etmek istemesi Sındırgı’nın hayırseverliğini gözler önüne koyuyor.

Televizyonlarda gördüm dedim ki; “Ben niye yardım yapmıyorum”

1969 büyük Sındırgı depreminde aynı zorlukları yaşadığını evlere giremeyip çadırlarda kaldıklarını belirten Fatma Karateke “Yaşım altmış yetmiş. Ben fakir bir insanım çoluğum yok çocuğum yok bir gün bahçeden geliyorum bahçeye gidiyorum. Gelip gidiyoruz vakit geçiyor.1969 depremini gördüm yerler yarıldı. Çatılar birbirine çatıştı o günleri gördüm ben. Oradakilerin halini de biliyorum burada gördüğümüz gibi oradakilerin hallerine biliyorum. Biz nasıl çile çektiysek onlarda öyle çekiyorlar. Bende onlar için tarlalarımı bağışladım hayrıma. Ben burada çektim çileyi duvarlar birbirine girdi. Bizde çatlak oldu ama evler göçmedi korktuğumuzdan çadırlara çıktık. Ben onların çilesine dayanamadım televizyonda: Tarlalarımı ekenim yok biçenim yok kocam öleli üç sene oluyor tarlaya giden yok gelenim yok. Tarla boşu boşuna duracağına en iyisi devlete millete yarasın“ dedi.

Karatekenin yeğeni İbrahim Ayan “Teyzemi doktora götürüyordum. Ben akşam televizyon depremzedeleri izledim dedi ineğini, danasını elinde ne varsa bağışlıyor. Bende bu yerleri bağışlamak istiyorum. Ekmiyorum biçmiyorum dedi teyzem. Yerleri ben ekip biçiyorum ben de teyzeme ver dedim senin için iyi olur. Gittim belediye başkanına durumu anlattım başkanda tamam dedi bu günde çağrıdalar gittik geldik. Ben teyzeme bu işlemler için yardımcı oluyorum. Gelip gidecek olduğu yerlere götürüyorum” dedi.

Bu devlet bu milletle beraber asla yıkılmaz.

Karateke’nin de köylüsü olan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş Sındırgı halkı ile gurur duyduğunu belirterek “Kimi amcamız umre parasını aldı depremzedelere konteyner olsun diye veya Kızılay’a bağışladı. Kimisi arabasını getirdi geldi bağışladı. Kimisi yüzüğünü, küpesi verdi. Benim de köylüm olan akrabam olan Fatma Karateke ablamızda Aslandede köyünden dört tane tapusunu getirdi geldi. Ben dedi bunlarla uğraşamam siz bunları alın satın ve depremzedelere, Hataya sındırgının o evlerine katkım olsun dedi. Allah kendisinden binlerce kez razı olsun bizler de onu burada değerlendirdik bir tane konteyner aldık. Konteyner Fatma Karateke ablamızın köyden belki kendi halinde şuna inanın ona muhtaç olan kısmı da olabilir ama benim dört bin beş yüz lira gibi bir maaşım var devlet bana veriyor bende bunu buraya vermek istiyorum dedi. Daha da yetmedi gitti kendisi kredi çekmeye kalktı dedi ben kredi alarak için i e döşeyeceğim dolu olarak gitsin dedi. Bizde burada sağ olsun bir arkadaşımıza rica ettik. O her ay gidecek oraya iki bin lira taksitle içinde ki malzemeyi de çekyatını, televizyonunu, buzdolabını oraya almış oldu. Allah binlerce razı olsun. Bu devlet bu milletle beraber asla yıkılmaz. Birlikte olduğumuz müddetçe bizi hiçbir güç yıkmaya yetmez Allah’ın izniyle. Bu coşku bizi ayakta tutuyor. Rabbim millete devlete zeval vermesin” dedi.