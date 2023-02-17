Sındırgılı çocuklar kumbaralarını depremzedeler için kırdı

Sındırgı Cumhuriyet Meydanında kurulan yardım çadırına gelen yüzlerce çocuk kumbaralarında biriktirdikleri paraları depremzedeler için Kızılay’a bağışladı. Yediden yetmişe herkesin seferber olduğu yardım çalışmalarında çocukların duyarlılığı herkese örnek oldu. Kumbaraların içerisinden çıkan notlar da duygulandırıyor.

Ülke genelinde artarak devam eden yardım seferberliğinde Sındırgı ilçesi de hem deprem bölgesindeki çalışmaları hem de ilçedeki yardım kampanyaları ile destek olmaya devam ediyor. Belki birçok çocuk kumbaralarındaki paralarla birlikte hayallerini, dualarını da deprem bölgesine gönderdi. Bazı çocuklar ise en sevdiği oyuncaklarını getirdi. Sındırgı Marifet Okulu öğrencileri de minik elleri ile hazırladıkları kurabiyeleri deprem bölgesine gönderdi. Kurabiyeleri hazırlayan çocuklar “ belki karın doyurmaz ama oradaki çocukların yüzlerini bir nebze güldürür” sözleri ile duygularını belirtti.

Televizyonda gördüklerinden etkilenerek kumbarasını bağışlamak istediğini söyleyen 2,5 yaşındaki Derin Erbaş’ın annesi Berna Erbaş “Kızım depremzede arkadaşlarını haberlerde gördü ve çok duygulanmış. Akşam ben işten eve geldiğimde bana şöyle dedi. Anne dedi herkes kumbaralarını veriyormuş dedi. Bunun o kadar bilincindeki bende para biriktirmiştim dedi. Bende oradaki depremzedede ki arkadaşlarıma vereyim mi dedi. Bende tabi ki de verelim kızım dedim. Yani o kadar çok gurur edici oldu ki o kadar çok duygulandım ki o şekilde küçücük, daha 2,5 yaşında. Ve her şeyin bilincinde olması beni o kadar gururlandırdı ki anlatamam. Yani şuan bile konuşurken ellerim titriyor. Bu yaşta bu çocuğun bunları söylemesi, oradaki arkadaşlarını düşünüyor olması çok mutlu edici bir şey” dedi.

En büyük yardımların çocukların gönülden getirdikleri kumbaraları, onların saf ve temiz duaları olduğunu belirten Kızılay Sındırgı şubesi başkanı Talat Karakaya “ Depreme yardım amacıyla kurduğumuz çadırda masada oturuyoruz, yardım masasında oturuyoruz. Gerçekten büyüklerden daha ziyade öğrencilerin, çocukların getirdiği o yardımlar bizi daha çok mutlu ediyor. Ve o yaşta çocukların bu duyguyla yetişmesi de bizi apayrı sevindiriyor. Biz bu aileleri ve çocuklarına bu yüzden çok takdir ediyoruz, alkışlıyoruz. Hatta biz Kızılay olarak gerekirse ileriki günlerde o ailelerin çocuklarına, bize yardım eden çocuklara tek tek ziyaret etmeyi onlarla helalleşmeyi istiyoruz“ dedi.