Sındırgı’dan deprem bölgesine iki tır odun

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin kırsal mahallelerinde belediye ve köylüler işbirliğinde hazırlanan iki tır dolusu odun, deprem bölgesine gönderildi.

Sındırgı ilçesinden 11 ili vuran deprem bölgesine yakacak yardımları devam ediyor. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Yaylabayır Mahallesi’nde muhtarlık tarafından yapılan anonsla 2 tır yakacak yardımı toplandı. Evlerindeki odunları kırıp çuvallayarak yakmaya hazır hale getiren köylüler, mahalle meydanında bulunan yardım tırına teslim etti. Kimi vatandaşlar traktörleri ile odunları taşırken, kimi sırtında, kimi eşekle, kimi de el arabası ile taşıdı. Depremzedeler için seferber olan mahalle sakinleri, yakacak, gıda, nakdi yardımlarını sürdürüyor.

Kimi emekli maaşını bağışladı, kimi dua etti

Mahalle sakinlerinden İbrahim Koştur, devletten aldığı emekli maaşının tamamını depremzedelere bağışladı. Koştur, ”Bir vatandaş olarak, şahsen ben kendim devletin bana vermiş olduğu bir maaşı oradaki depremzedelere bağış olarak gönderdim. Allah kabul etsin” dedi. Yaşlı kadınlar ise yardımların yanı sıra depremzedeler için dua etti.

1969’da deprem acısı Sındırgı’da yaşandı

1969 yılında büyük Sındırgı depreminde aylarca çadırlarda kaldıklarını ve soğukta olduklarını belirten mahalle sakinleri, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki vatandaşların şu an daha çok zorluk çektiğini dile getirdi. "Depremzedeler üşürken biz ısınamayız" diyen Mustafa Gündoğan, “1969 depremini yaşadım. Çok şükür köyümüzde yıkım olmadı. İnsan ölmedi, bir şey olmadı da tabii korkudan evlere giremedik. Kızılay çadırlarında durduk bir ay. Mart ayıydı. Böyle alaca, karlı bir gündü. O günleri de gördük. Onları orada aç, susuz, kar altında gördük. Malatya’da devamlı kar yağıyor. Karın altında, o enkazın altında onlar orada yatarken, biz çok şükür bizim buralarda oldu da yıkım olmadı hiç. Korkudan biz bir ay evlere giremedik, şimdi zaten ev kalmadı orada” dedi.

Mahalle sakinlerinin anında birlik olduğunu, belediye ve kaymakamlıkla irtibat halinde acil ihtiyaçlara yönelik yardımların toplandığını belirten Mahalle Muhtarı Mustafa Eraslan da, “Görmüş olduğunuz gibi vatandaşımız gayet duyarlı. Bu ikinci tırımızı bugün deprem bölgesine göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Allah bin defa razı olsun bütün vatandaşlarımızdan. Bir anonsla görmüş olduğunuz gibi traktörüne odununu yükleyen kamyonun yanına koşturarak geliyor. Biz şuna inandık; acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır diyoruz. Bu organizasyonları da düzenleyen belediyemize teşekkür ediyoruz. Rabbim yapmış olduğumuz tüm yardımları dergahında kabul etsin“ dedi.

Yardımları kendi aracı ile ücretsiz taşıyan Yaylabayır Mahallesi sakinlerinden Mustafa Kocaefe, “Tır şoförüyüm. Şu anda Türkiye’de yaşanan depremden dolayı içimiz çok acı. Ve bu acıya bir nebze ilaç veya yardım olabilmek için canla başla, malımızla her zaman devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bir nebze de olsa oradaki analarımıza, bacılarımıza yardımcı olabilmek için yolumuza çıkıyoruz. Allah yolumuzu açık etsin” dedi.

İzzetin, Umurlar, Bükrecik, Yüreğil ve Yaylabayır mahallelerinden toplam 250 ton yakacak odun deprem bölgesine gönderildi. Deprem bölgesine gönderilen odunların yanında öğrenci ve öğretmenler tarafından üretilen sobalar da gönderildi.