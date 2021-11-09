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Sındırgı’da down sendromlu sporculara mutluluk gecesi

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen down sendromlu sporcular Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde buluştu. Pandemi sonrasında kaynaşma turnuvası öncesi termal tesiste motivasyon gecesi düzenlendi.

Haberde İnsan 09.11.2021, 09:37
Sındırgı’da down sendromlu sporculara mutluluk gecesi

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen down sendromlu sporcular Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde buluştu. Pandemi sonrasında kaynaşma turnuvası öncesi termal tesiste motivasyon gecesi düzenlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Bigadiç Belediyesi ve down sendromlu dernekleri işbirliği ile altı bölgeden 110 sporcu Termal Otelde düzenlenen motivasyon gecesinde buluştu. Kazananın dostluk olacağı ve hedefin down sendromlu çocuklar arasında kaynaşmanın olduğu etkinlikte sporcular gönüllerince eğlendi. Folklor ekiplerinin gösterileri ve çeşitli etkinlikler sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi konservatuarı tarafından verilen canlı müzik ile oynayan sporcular stres attı. Termal havuzlarda keyif yapan sporculara unutamayacakları bir tatil geçirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Çağrı Çağatay Çavdar, “İlçemize ülkemizin dört bir yanından gelen down sendromlu kardeşlerimiz down sendromlu futbol takımına burada moral olması için moral gecesi düzeldik. Burada emeği geçen herkese ve dernek başkanlarına çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiler sefa geldiler bizde elimizden ne geldiyse yerine getirmeye çalıştık” dedi.

+1 farkla bu güzel projede yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Emendere de Termal otelde Dünyanın en güzel insanlarını ağırlıyoruz. Artı bir ile Dünyanın en güzel insanları olan kardeşlerimizle beraber olmak bizleri çok sevindirdi” dedi.

Seval Özcan, “Edirne den geliyoruz. Amacımız burada pandemi den dolayı kapalı kaldıkları ortamda farklı şehirlerde bir araya gelmesi. Doğal şehir Sındırgıya da böylelikle gelmiş olduk. Bu güzel ortamı görüyoruz. Çocuklarımız birbirleriyle konuşuyorlar. Güzel bir ortam burada olmaktan keyifliyiz“ şeklinde konuştu.

Hasan Çiçek, “Salihli eğitim uygulama okulundan geliyoruz. Ben beden eğitim öğretmeni olarak çocuklarımız arkadaşlarımız buraya getirdik. Başlangıç olarak geldiğimizden beri iyi karşılandık. Doğasıyla harika bir yer çocuklar birbirleriyle kaynaşmaya başladı. Etkinlik olarak çocuklarımız havuza girdiler burada çocuklar gayet güzel bir şekilde eğlendiler burada. Pandemi sürecinden sonra ilk etkinliğimizdi çocuklar aşırı mutlu oldu. Çocuklarımız kendi kabuklarından çıkıp farklı bir ortama geldiler. Çok memnun kaldık inşallah devamı gelir” dedi.

Pandemi sonrası ilk etkinlik

Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, “Öncelikle Pandemi sonrası böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapan Sındırgımıza, Bigadiç’imize, Balıkesir’imize çok teşekkür ediyorum. Bu andemi döneminde en çok engelliler etkilendi. Dışarı çıkmaları özellikle down sendromlu çocukların dışarı çıkması sıkıntılıydı. Şimdi down sendromluların arasında bir spor etkinliği malum spor biz engellileri hem geliştiriyor hem iyileştiriyor hem de engellerimiz azaltan faktör. Sağlımız açısından da çok önemli potansiyelimizi öne çıkarmak içinde çok önemli. Emendere kaplıcalarında kaldık. İnşallah bunlar Ülkemizin ayrılmaz bir parçası haline gelecek hem Türkiye hem Sındırgı da olduğu gibi hem de dünyada engelli engelsiz herkesin bir arada yaşadığı mutlu bir dünya haline gelecek diye ümit ediyoruz diliyoruz onun yolunda devam ediyoruz“ dedi.

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