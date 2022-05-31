Sındırgı kamp ve karavan festivali doğaseverleri bir araya getirdi

Doğa, eğlence, adrenalin ve yöresellik Balıkesir’in doğal şehir unvanlı Sındırgı ilçesinde buluştu. Sındırgı Kamp ve Karavan Festivali’nde binlerce katılımcı eşsiz doğada muhteşem bir tatilin yanı sıra eğlence ve adrenalin dolu etkinlerle doyasıya eğlendi, yöresel gösterilerle yöre kültürünü tanıdı.

Balıkesir’in doğal şehir unvanlı ilçesi Sındırgı kamp ve karavan festivaline ev sahipliği yaptı. Eşsiz doğası ile ziyaretçilerini etkileyen Sındırgı, doğaseverlerin bir numaralı adresi oldu. Çevre il ve ilçelerden çadır ve karavanları ile binlerce vatandaş bu festivalde buluştu. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve organizasyondan oldukça memnun kalan doğa severler bu yıl da Sındırgı’nın yolunu tuttu. Güvenlik tedbirleri ve her türlü detayın düşünülerek planlanması festivale daha çok ailenin katılmasını sağladı. Dışarıdan gelen katılımcıların yanı sıra yöre halkı da çadırlarıyla festivale katıldı.

Karadeniz’i andıran doğası ile Yaylabayır Gölet alanı festivale ev sahipliği yaptı. Kamp kuracaklar için doğa sporu etkinlikleri, yoga, zumba, konserler gibi birçok farklı aktivite gerçekleştirilirken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Yaylabayır Mahalle Muhtarlığı, işbirliği ile gerçekleştirilen festivalin ilk gününde yerel sanatçı Mustafa Ertek, ikinci gününde ise kanun üstadı Kutsal Sütoğlu sahne aldı. Sındırgı Atlı Cirit spor kulübünün atlı safarisi, ATV ile gölet çevresinde gezinti ve offroad keyfi ziyaretçilerin beğenisini topladı. Paramotorlarla gökyüzünden eşsiz doğayı seyredenler de keyif aldı.

Mini offroad gösterisi ise son güne damga vurdu. Adrenalin tutkunları kamp alanında bulunan offroad parkurunda çamura bulandı, heyecan yaşadı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İlçe Kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da offroad heyecanına ortak olanlar arasında yer aldı. Türkiye geneli yüzlerce offroad aracının buluştuğu Offroad festivalinin ise Ekim ayında yapılacağı belirtildi.

Kamp kuracaklar için tüm güvenlik tedbirleri alınırken, etkinliklere katılmak isteyenler için Sındırgı ilçe merkezinden kamp alanına festival boyunca ücretsiz ring servisi kondu. Halk oyunlarından güreş takımı gösterilerine, voleybol turnuvalarına kadar birçok etkinliğin yer alacağı festival dolu dolu geçti. Gelen ziyaretçilere yöre kültürü de tanıtıldı. Yöre halkına da katkı sağlayan festivalin birinci kuralı ise yöre halkı haricinde esnafın yeme içme, yöresel ürün satmasına müsaade edilmiyor.

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine İzmir’den karavanı ile festivale katılan ve memnuniyetini belirten Güray Eraş, “Güzel bir organizasyon yapılmış ben Sındırgı Belediyesine çok teşekkür ederim. İnşallah bundan sonraki etkinliklerde tekrar hep beraber oluruz” sözlerini kullanırken, Nurgül Eraş ise, “’Hayta Yollarda’ isimli karavanımızla Türkiye’de yapılan bütün festivallere katılmaya çalışıyoruz Bu festivali de katılan bir karavancı arkadaşımız vasıtası ile duyduk onun üzerine geldik çok güzel vakit geçirdik başta belediye başkanımıza, kaymakamımıza, çalışan bütün arkadaşlara çok teşekkür ederiz güzel bir program yapılmış” dedi.

"Sındırgı’da böyle bir etkinlik olacağını tahmin etmiyorduk"

Sosyal medya üzerinden gördüğünü ve Sındırgı’da böyle bir etkinliğin olacağını tahmin etmeyen Kadir Oğuz, “İzmir’den geliyoruz karı koca emekliyiz böyle bu turlar bu festivalleri hep takip ediyordum. Sosyal medyadan gördüm Sındırgı Belediyesinin etkinliğini tüm Ege’yi dolaştım ama Sındırgı’da böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum ben karavan, yarışlar, etkinlikler gerçekten güzeldi yani çok beğendik Sındırgı’yı da beğendik. Çok güzel yani ben hiç böyle olacağını tahmin etmiyorduk ilk geldiğimizde bayıldık yani hem doğa olarak hem organizasyon süperdi yani çalışmaları çok güzel” dedi.

İlk kamp deneyimini yaşayanlar da bu festivalde yerini aldı

Kamp ve karavan deneyimini ülke genelinde farklı yerlerde de yaşayanların yanı sıra ilk kamp deneyimini yaşayanlar da Sındırgı’da buluştu. Balıkesir Üniversitesi öğrenci topluluğu da Sındırgı kamp ve karavan festivalinde kamp kurdu.

Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Enes Sarıyer, “Benim ilk kamp deneyimim ilk defa yapıyorum, gayet beğendim. Bundan sonra da yapmayı düşünüyorum. Beni teşvik etti Sındırgı Belediyesi. Güzel bir aktivite kamp deneyimi oldu benim için” dedi.

İnsanlara doğayı sevdirmeye çalışıyorlar

Sındırgı kamp ve karavan festivalini organize edenler arasında yer alan İtalyan lakabı ile doğaseverler arasında tanınan Balıkesirli doğa sevdalısı Barış Bozoner, “Yine Sındırgı’dayız doğal şehir Sındırgı’nın doğal köyü Yaylabayır’dayız. Geçen sene olduğu gibi bu sene de kamp karavan şenliğimizi gerçekleştirdik kazasız belasız atlattık. Cuma, Cumartesi, Pazar günü toplandı tüm arkadaşlarımız geldi çeşitli illerden ilçelerden sağ olsunlar katılım süperdi. Cumartesi günü süper konserimiz canlı müziklerimiz vardı onun dışında folklor gösterilerimiz güreş gösterilerimiz ATV’ci arkadaşlarımız vardı mükemmel şov yaptılar bugün de sağ olsunlar sayın valimiz, kaymakamımız, il emniyet müdürümüz, alay komutanımız herkes buradaydı herkes yanımızdaydı tüm protokol heyetine de teşekkür ederiz bizleri yalnız bırakmadıkları için. Günden güne gelişiyoruz günden güne büyüyoruz insanlara doğayı sevdirmeye çalışıyoruz” dedi.

“Festivale olan ilgiden memnuniyet duydum, ilk kez ATV ile adrenalin yaşadım”

İnsanları doğaya teşvik eden bu güzel etkinliğin halk tarafından da sahiplenilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek doğa dostu etkinliklere imza attığı için Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş’ı tebrik eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, "Sındırgı Kamp Karavan Festivaline biz Balıkesir’den gelerek il emniyet müdürümüz, il jandarma komutanımız ile birlikte belediye başkanımızın, kaymakamımızın misafiri olduk. Çok keyifli, ben Sındırgılıların da buraya katılım gösterdiklerini, buraya ilgi duyduklarını gördüm, bundan da memnuniyet duydum. Bugün artık ben de bu adrenalini hissettim beni ATV’ye bindirdiler ilk defa ATV kullandım çok keyifli ama kıyafetimi muhafaza etmek için şu çukurdan bu çamurlu alandan geçemedim. Seneye söz verdik ama vatandaşlarımızın önünde söz verdik. Tebrik ediyorum belediye başkanımızı güzel bir etkinlik çok birleştirici tabiata çevreye de vurgu yapan yeni spor alanlarını kazandırmaya yönelik farklılıklar sunan güzel bir etkinlik ben kutluyorum ve devamını diliyorum” diye konuştu.

Etkinlikler tüm hızıyla devam edecek

Yılın 12 ayında herkese göre farklı bir etkinlik olduğunu ve doğa etkinliklerinin ön planda tutulduğunu belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Doğa ve doğallığın şehri doğal şehir Sındırgı’dayız ve Sındırgı yeni bir heyecanı müthiş bir şekilde yaşadı. Yaylabayır’da zirvede bin rakımlı tepede hemen göletin yanında çadırlar kuruldu, mangallar yakıldı, ATV’ler geldi, güzel bir heyecan yaşandı. Burada müthiş bir festival gerçekleşti. Geçen yıl Ekim ayında yaptığımız festivale hem off-road hem çadırlar binlerce insan katılmıştı. Bugün Mayıs ayındayız ve Mayıs ayında yaptığımız kamp ve karavan festivali müthiş bir ilgi gördü. 5 binin üzerinde insan burada çadırını kurdular, aile olarak bir araya geldiler çocuklar ve kadınlar özellikle bu işe çok sevindiler çünkü babalarını göremeyen çocuklar eşlerini göremeyen kadınlar bu kamp ve karavan festivalinde bir arada olmuş oldular, o keyfi o mutluluğu huzuru yaşadılar. Bizler de belediyemiz olarak onlara imkanlar sağladık ortam hazırladık. Elektrik, su, tuvalet bütün ihtiyaçları karşılandı” dedi.