Sincanlı kadınlar mandala ile stres atıyor

Sincan Hanım Konakları, bu yaz kadınları mandala sanatı ile buluşturuyor. Hem sosyal hem kültürel faaliyetleriyle Sincanlı kadınların gözdesi olan Hanım Konakları’nda kadınlar, birbirinden eğitici ve keyifli atölyeler ile vakit geçiriyor.

Her hafta çeşitli atölyeler ve etkinliklerle sanattan spora, eğitimden kültüre her alanda kadınlar için hizmet veren Sincan Hanım Konakları yaz aylarında da yoğun bir programla faaliyetlerine devam ediyor.

sanatın iyileştirici gücü ile hem hayal dünyasını canlandıran hem de renk ve desenlerle stresten uzaklaştıran mandala atölyesi Sincanlı kadınlardan büyük rağbet görüyor.

Hem rahatlatıyor hem konsantrasyonu artırıyor

Daire veya merkez anlamına gelen mandala çalışmasında kadınlar, çizdikleri motifleri diledikleri renklere boyayarak birçok sanat eserini ortaya çıkartabiliyor. Atölyeye katılan kadınlar mandalanın rahatlatıcı etkisi kadar konsatrasyonu ve odaklanmayı güçlendiren faydasını gördüklerini de ifade ediyor.

Açıldığı günden itibaren kadınların yoğun ilgiyle takip ettiği faaliyetler, Selçuklu Hanımlar Konağı, Yenikent İlksan TOKİ Hanımlar Konağı, Evliya Çelebi Hanımlar Konağı, Zübeyde Hanım Hanımlar Konağı ve Temelli Hanımlar Konağı olmak üzere 5 noktada devam ediyor.