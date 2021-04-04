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Sınava geç kalan öğrencinin yardımına polis yetişti

Konya’da Milli Savunma Üniversitesi sınavına geç kalan öğrenci, polis ekipleri tarafından sınava gireceği okula yetiştirildi.

Haberde İnsan 04.04.2021, 13:09
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Sınava geç kalan öğrencinin yardımına polis yetişti

Konya’da Milli Savunma Üniversitesi sınavına geç kalan öğrenci, polis ekipleri tarafından sınava gireceği okula yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Üniversitesi sınavına gitmek için yola çıkan Beyza A., beklediği otobüs gelmeyince Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri de öğrenciyi araçlarına alarak sınava gireceği okula yetiştirdi. Sınav başlamadan önce okula yetişen Beyza A., “Otobüsüm geciktiği için polis ekiplerinden yardım istedim ve beni ikiletmeden kabul ettiler. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.
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