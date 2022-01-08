Sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarına geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu. Ekipler, öğrencileri polis otosuna alarak sınava yetiştirdi.

AÖF Güz dönemi final sınavlarına geç kalan öğrenciler, durumu yoldan geçen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekiplerine söyledi. Harekete geçen ekipler, sınava geç kalan öğrencileri polis otosuna bindirerek sınava gireceği yere kadar bıraktı. Öğrenciler ise sınava yetişmenin mutluluğunu yaşayarak ekiplere teşekkür etti.