Simit ustaları, 110 yıllık tarihi simit fırınında sıcağa rağmen orucunu aksatmıyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 110 yıldır tarihi simit fırınında meşhur Devrek Simidi’ni üreten ustalar, yüz dereceyi bulan sıcaklıkta orucunu aksatmadan simit üretmeye devam ediyor.

Devrek ilçesindeki Tarihi Simit Fırını Ramazan ayında da vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. 1912 yılından bu yana Devreklilere meşhur Devrek Simidi üreten ustalar, Ramazan ayında da geçimini sağlamak için orucunu aksatmadan simit üretiyor. Uzun yıllardan bu yana simit imal ettiklerini ifade eden İbrahim Kodaman, ”Malum mübarek Ramazan ayı başlamış durumda. Bizlerde simitçiler olarak bu ayda da sıcağa rağmen zor şartlar altında üretim yapmaya devam ediyoruz. Orucumuzu bırakmıyoruz. Vatandaşlarımız bu ayda da bizlerden hizmet bekliyorlar. Bizler de her şeye rağmen müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.